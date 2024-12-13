O HeyGen utiliza sua avançada plataforma de AI generativa para impulsionar todo o processo de criação de vídeo, desde a transformação de um script de vídeo em cenas visuais dinâmicas com avatares AI até a geração de narrações com som natural e legendas precisas. Isso torna a criação de documentação em vídeo sofisticada gerada por AI simples e acessível para todos.