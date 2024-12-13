Crie Vídeos de Treinamento para Base de Conhecimento para Melhor Suporte

Melhore a retenção de conhecimento e a experiência do cliente com vídeos de treinamento claros, aprimorados rapidamente usando a geração de narração do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de integração de 60 segundos voltado para novas equipes internas, apresentando-as aos novos lançamentos e recursos de uma ferramenta central da empresa. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e envolvente, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave de maneira moderna e acessível, apoiado por música de fundo animada para fomentar o desempenho dos funcionários e o aprendizado rápido.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial em vídeo de 30 segundos para melhorar a retenção de conhecimento dos funcionários que estão aprendendo um sistema complexo, focando em um único guia passo a passo. A apresentação visual deve ser altamente clara, usando animações ou gráficos concisos para ilustrar cada ação, complementada por legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar o aprendizado, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a clientes existentes para aumentar o engajamento e fomentar a lealdade do cliente, compartilhando dicas valiosas para maximizar o uso do produto. O vídeo deve empregar um estilo gráfico convidativo e visualmente rico usando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida, apresentando uma narração calorosa e encorajadora, garantindo que o conteúdo ressoe e melhore a experiência geral do cliente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento para Base de Conhecimento

Transforme informações complexas em vídeos de treinamento envolventes e fáceis de entender para seu suporte ao cliente e equipes internas, aumentando a retenção de conhecimento e o autoatendimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece definindo seus 'processos de como fazer' ou delineando novos recursos. Aproveite a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito diretamente em um rascunho inicial de vídeo, garantindo que todas as informações-chave sejam cobertas com precisão.
2
Step 2
Gere Visuais Envolventes
Dê vida aos seus 'vídeos de base de conhecimento'. Escolha um avatar de IA expressivo para apresentar suas informações ou grave vídeos de screencast precisos para demonstrar funcionalidades do produto, tornando etapas complexas claras e envolventes.
3
Step 3
Adicione Acessibilidade e Branding
Aumente o alcance e a compreensão adicionando legendas. Utilize o recurso de Legendas do HeyGen para tornar seus 'vídeos de treinamento' acessíveis a um público mais amplo, incluindo aqueles com deficiência auditiva ou assistindo em ambientes barulhentos.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu conteúdo instrucional exportando-o para reprodução ideal. Use o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para preparar seu vídeo para integração perfeita em sua 'base de conhecimento de autoatendimento', fornecendo suporte visual instantâneo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Processos e Informações Complexas

Transforme processos complexos de como fazer e informações detalhadas em vídeos de base de conhecimento claros e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para base de conhecimento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes para base de conhecimento transformando roteiros de texto em tutoriais em vídeo com avatares de IA e narrações. Isso permite que as equipes produzam rapidamente conteúdo de alta qualidade para uma base de conhecimento de autoatendimento sem a necessidade de equipamentos complexos ou habilidades de edição.

Qual é o papel dos vídeos do HeyGen na melhoria do suporte ao cliente?

Os vídeos do HeyGen são fundamentais para melhorar o suporte ao cliente e aumentar o engajamento, fornecendo explicações visuais claras sobre produtos e serviços. Você pode criar guias passo a passo e vídeos explicativos para abordar dúvidas comuns, melhorando a experiência geral do cliente e promovendo a retenção de conhecimento.

O HeyGen pode ajudar equipes internas com integração e treinamento?

Com certeza, o HeyGen é uma ferramenta poderosa para equipes internas simplificarem vídeos de integração e programas de treinamento contínuos. Ao gerar conteúdo de vídeo consistente e de alta qualidade, as organizações podem comunicar efetivamente processos de como fazer e novos lançamentos, aumentando o desempenho dos funcionários e a gestão do conhecimento em toda a empresa.

O HeyGen oferece recursos para acessibilidade e branding em conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen suporta recursos essenciais como legendas automáticas e geração de narração para garantir que os vídeos de treinamento sejam acessíveis a todos os usuários. Além disso, controles robustos de branding permitem integrar perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa, mantendo uma identidade de marca profissional e consistente em seus tutoriais em vídeo.

