Sim, o HeyGen suporta recursos essenciais como legendas automáticas e geração de narração para garantir que os vídeos de treinamento sejam acessíveis a todos os usuários. Além disso, controles robustos de branding permitem integrar perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa, mantendo uma identidade de marca profissional e consistente em seus tutoriais em vídeo.