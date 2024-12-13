A HeyGen é uma ferramenta ideal para programas de treinamento de RH focados em Segurança com Facas devido às suas robustas funcionalidades. Com a capacidade de gerar narrações e legendas em vários idiomas, a HeyGen garante que seus vídeos envolventes sejam acessíveis e eficazes para uma força de trabalho diversificada, simplificando o treinamento abrangente de cozinha.