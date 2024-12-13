Crie Vídeos de Chamada Inicial para Integração de Clientes Sem Complicações

Simplifique a integração de clientes e reuniões de projeto criando vídeos de chamada inicial profissionais com avatares de IA.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo interno envolvente de 60 segundos para reuniões de início de projeto, destinado a equipes internas de projeto, projetado para alinhar rapidamente todos sobre os objetivos e prazos. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e dinâmica com música de fundo animada, transmitindo informações claras através da geração de narração eficiente da HeyGen para manter um tom consistente e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos explicando sua estratégia geral de vídeo para membros da equipe de marketing e novos parceiros, demonstrando os princípios-chave e iniciativas futuras. Adotando um estilo visual limpo e dinâmico com música de fundo energética, este vídeo pode ser rapidamente montado usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen, garantindo uma marca consistente e comunicação eficiente da sua estratégia de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Ilustre como criar efetivamente vídeos de chamada inicial para gerentes de projeto globais e equipes internacionais em um vídeo tutorial de 50 segundos. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, profissional e altamente informativo, apresentando avatares diversos e enfatizando a acessibilidade global ao aproveitar o recurso robusto de Legendas da HeyGen para múltiplos idiomas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Chamada Inicial

Crie vídeos de chamada inicial profissionais e envolventes com ferramentas alimentadas por IA, garantindo um início claro e impactante para cada projeto.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece com um Roteiro
Escolha entre uma variedade de Modelos e cenas profissionalmente projetados para reuniões de início de projeto, ou cole seu roteiro para começar a gerar seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Personalize Seu Avatar de IA e Branding
Selecione um avatar de IA para ser seu Porta-voz de IA, depois aplique seus elementos de branding como logotipos e cores para manter uma aparência profissional consistente.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Utilize a geração de Narração para criar uma narração com som natural a partir do seu roteiro, aumentando o engajamento e a clareza para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Polido
Revise seus vídeos envolventes, faça ajustes finais e use o recurso de redimensionamento de proporção e exportação para publicar seu vídeo de chamada inicial sem complicações em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Defina um Tom Envolvente para Reuniões de Início

.

Produza vídeos envolventes e motivacionais para inspirar equipes e clientes, estabelecendo uma atmosfera positiva e produtiva para novos projetos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas reuniões de início de projeto e integração de clientes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes para comunicações críticas, como reuniões de início de projeto e integração de clientes. Aproveite os avatares de IA e modelos personalizáveis para produzir "vídeos de chamada inicial" profissionais que economizam tempo e garantem uma mensagem consistente.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e um robusto Gerador de Texto para Vídeo Gratuito. Você pode transformar roteiros em "conteúdo de vídeo" profissional com vozes realistas de "Ator de Voz de IA" e capacidades de "Porta-voz de IA".

A HeyGen pode ajudar a simplificar nossa estratégia geral de vídeo e criação de conteúdo?

Com certeza. A HeyGen é projetada para revolucionar sua "estratégia de vídeo" simplificando a criação de "conteúdo de vídeo". Com modelos personalizáveis e a capacidade de gerar rapidamente vídeos envolventes a partir de texto, é uma ferramenta inestimável para qualquer "estratégia de marketing".

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de vídeo em vários idiomas com legendas?

Sim, a HeyGen permite que você crie "conteúdo de vídeo" para um público global com suporte para "múltiplos idiomas". Nossa plataforma se integra perfeitamente com o "Gerador de Legendas de IA" e geração de narração, garantindo que sua mensagem seja acessível e clara em todo o mundo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo