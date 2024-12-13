Crie Vídeos com Segmentação por Palavras-Chave que Convertem

Crie facilmente conteúdo de marketing em vídeo profissional usando modelos com tecnologia AI para aumentar o engajamento e o SEO de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional elegante de 30 segundos direcionado a empresas de e-commerce e desenvolvedores de produtos, mostrando o poder de um Porta-voz AI para promoção de produtos impactante. A estética visual deve ser profissional e limpa, com foco em visuais de produtos e uma voz confiante e articulada entregue por um avatar AI. Enfatize a facilidade de dar vida aos produtos usando os avatares AI do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital focados no YouTube, explicando como aproveitar a pesquisa de palavras-chave do YouTube para gerar conteúdo pronto para o YouTube. Visualmente, o vídeo deve ser uma mistura de demonstrações de compartilhamento de tela e infográficos animados, apoiado por uma narração envolvente e clara. Ilustre como os modelos e cenas do HeyGen simplificam a produção de vídeos educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico e conciso de 15 segundos voltado para agências de publicidade e anunciantes digitais, fornecendo dicas rápidas para otimizar anúncios em vídeo usando modelos de segmentação por palavras-chave para aumentar a visibilidade dos anúncios. O estilo visual deve ser rápido e impactante, utilizando sobreposições de texto em negrito e cortes rápidos, com uma trilha sonora moderna e energética. Destaque como o recurso robusto de legendas/captions do HeyGen garante a máxima entrega da mensagem mesmo sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos com Segmentação por Palavras-Chave

Crie vídeos impactantes com segmentação por palavras-chave facilmente com as ferramentas AI do HeyGen, aumentando sua presença online e engajamento.

1
Step 1
Selecione um Modelo com Tecnologia AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas do HeyGen para iniciar rapidamente e eficientemente seu projeto de vídeo com segmentação por palavras-chave.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro Segmentado
Desenvolva um roteiro otimizado com suas palavras-chave alvo. O recurso de texto para vídeo do HeyGen transformará suas palavras em conteúdo gerado por AI envolvente.
3
Step 3
Adicione Avatares AI Envolventes
Enriqueça seu vídeo com avatares AI realistas que transmitem sua mensagem de forma profissional, tornando seus vídeos com segmentação por palavras-chave mais dinâmicos e memoráveis.
4
Step 4
Exporte para Maior Alcance
Gere seu conteúdo pronto para o YouTube em vários formatos de proporção, garantindo visibilidade ideal de anúncios e maior engajamento em várias plataformas, com os recursos de exportação do HeyGen.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva conteúdo abrangente de treinamento e educacional

.

Produza rapidamente vídeos educacionais e de treinamento usando Porta-vozes AI, facilitando a criação de conteúdo segmentado por palavras-chave para plataformas de aprendizado e públicos diversos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus esforços de marketing em vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos, atuando como um Gerador de Vídeos para YouTube com AI para produzir conteúdo de alta qualidade, pronto para o YouTube rapidamente. Isso ajuda as empresas a impulsionar sua estratégia geral de marketing em vídeo e alcançar maior engajamento com seu público.

O HeyGen oferece ferramentas para criar vídeos com segmentação por palavras-chave?

Sim, o HeyGen fornece modelos com tecnologia AI projetados para ajudá-lo a criar vídeos com segmentação por palavras-chave de forma eficiente. Nossa plataforma suporta a geração de conteúdo otimizado para palavras-chave específicas, aprimorando sua estratégia de SEO de vídeo.

Que tipos de vídeos posso criar com o Porta-voz AI do HeyGen?

Com os avatares realistas e o recurso de Porta-voz AI do HeyGen, você pode produzir uma variedade diversificada de conteúdo, incluindo vídeos de promoção de produtos envolventes, vídeos de treinamento abrangentes e anúncios de vídeo patrocinados impactantes. O HeyGen capacita você a transmitir sua mensagem de forma eficaz.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro usando modelos com tecnologia AI. Essa abordagem eficiente permite que você gere rapidamente vídeos profissionais, melhorando seu marketing em vídeo geral e a visibilidade de anúncios sem esforço extensivo.

