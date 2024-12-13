Crie Vídeos de Mapeamento de Jornada: Visualize as Necessidades dos Clientes

Transforme insights complexos de usuários em narrativas visuais claras e envolventes com os poderosos avatares de AI da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo perspicaz de 45 segundos para designers de UX e gerentes de produto, focando em entender as necessidades profundas dos clientes por meio de narrativas visuais. O estilo deve ser acolhedor e empático, utilizando cores suaves e animações centradas em personagens para ilustrar diferentes experiências de usuário, acompanhado por uma trilha sonora calma e tranquilizadora. Os "Avatares de AI" da HeyGen podem dar vida a diversas perspectivas de clientes, adicionando um toque humano às discussões complexas sobre mapeamento de jornada do usuário.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional conciso de 30 segundos projetado para criadores de conteúdo e iniciantes em marketing de vídeo, mostrando uma dica rápida para criar vídeos de mapeamento de jornada de forma eficiente. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, incorporando cortes rápidos e gráficos vibrantes para destacar etapas-chave, com uma narração energética e clara. Utilizar os "Templates e cenas" pré-desenhados da HeyGen permitirá que os usuários iniciem rapidamente seu processo de criação de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de 75 segundos voltado para pesquisadores e grandes equipes empresariais, explicando como sintetizar insights de usuários em mapas de jornada de design centrado no ser humano. O estilo visual deve ser limpo, rico em dados e sofisticado, apresentando animações profissionais e visualização de dados clara, complementado por uma narração autoritária e explicativa. O vídeo demonstrará como a "Geração de narração" avançada da HeyGen garante uma narração de áudio consistente e de alta qualidade para tópicos complexos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Mapeamento de Jornada

Transforme suas jornadas de clientes em vídeos envolventes que articulam claramente insights e experiências de usuários, aprimorando o entendimento e a colaboração.

1
Step 1
Escolha Seu Template de Jornada
Selecione um template de vídeo ou layout de cena adequado para estruturar sua narrativa de jornada do cliente de forma eficaz. Isso ajuda a visualizar o processo de "mapeamento de jornada".
2
Step 2
Adicione Insights de Clientes a partir do Roteiro
Insira sua pesquisa e necessidades dos clientes no editor de roteiros. Use nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida a esses insights.
3
Step 3
Aplique Elementos de Narrativa Visual
Enriqueça seu vídeo com visuais dinâmicos. Introduza avatares de AI para representar usuários ou partes interessadas, adicionando um toque humano à sua "narrativa visual".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de mapa de jornada. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, pronto para compartilhamento e revisão colaborativa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Insights de Jornada do Cliente de Forma Eficaz

Crie vídeos impactantes para apresentar descobertas e insights de jornada do cliente a partes interessadas, promovendo melhor tomada de decisão e desenvolvimento de produtos empáticos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes de mapeamento de jornada do cliente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você transforme necessidades complexas dos clientes e insights de usuários em narrativas visuais atraentes com avatares de AI e capacidades de texto para vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para visualizar jornadas de clientes de forma eficaz?

A HeyGen fornece um kit de ferramentas abrangente para visualização, incluindo controles de marca personalizados, integração de biblioteca de mídia e templates versáteis para criar vídeos animados que ilustram claramente cada etapa do mapeamento de jornada do usuário.

É fácil transformar insights de clientes em conteúdo de vídeo usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos, permitindo que você gere narrações e adicione legendas a partir de seus roteiros, tornando simples comunicar insights de usuários e necessidades dos clientes em um formato de vídeo claro.

A HeyGen pode suportar uma marca consistente em meus vídeos de jornada do cliente?

Com certeza. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas para garantir que todos os seus vídeos de jornada do cliente mantenham um estilo de narrativa visual profissional e coeso.

