Crie Vídeos de Treinamento de Habilidades Profissionais: Melhore o Desempenho dos Funcionários

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de habilidades profissionais eficazes. Transforme facilmente seus roteiros em conteúdo de vídeo profissional com Texto para vídeo a partir de script, melhorando a retenção de conhecimento para sua equipe.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento técnico de 90 segundos para funcionários existentes que estão aprendendo novos recursos de software, visando aumentar a retenção de conhecimento. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e passo a passo, incorporando gravações de tela para demonstrar os processos claramente. Melhore a acessibilidade com legendas precisas geradas automaticamente a partir de um texto para vídeo a partir de entrada de script.
Prompt de Exemplo 2
Crie um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para profissionais ocupados, focando em vídeos de treinamento eficazes para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno usando Modelos e cenas pré-construídos, enriquecidos com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, para criar uma experiência de aprendizado envolvente e rápida.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um guia abrangente de 2 minutos para equipes globais sobre como criar vídeos de treinamento de habilidades profissionais, atendendo a diversos aprendizes em vários departamentos. Requer um estilo visual profissional inclusivo e adaptável, garantindo versatilidade em várias plataformas através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, juntamente com uma geração de narração clara explicando as melhores práticas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Habilidades Profissionais

Produza facilmente vídeos de treinamento de habilidades profissionais envolventes e eficazes que aumentam a retenção de conhecimento e capacitam sua força de trabalho com conteúdo profissional.

1
Step 1
Selecione Seus Objetivos de Aprendizado
Defina o propósito do seu vídeo e estruture seu conteúdo para objetivos de aprendizado eficazes usando modelos e cenas pré-desenhados para simplificar seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Desenvolva Conteúdo Envolvente
Transforme seu roteiro em um vídeo atraente, incluindo elementos como explicadores animados. Utilize nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de script para criar seus módulos de treinamento de forma eficiente.
3
Step 3
Aprimore o Profissionalismo
Aumente a acessibilidade e o engajamento adicionando legendas automáticas para garantir que todos os aprendizes possam acompanhar e melhorar a retenção de conhecimento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento de alta qualidade selecionando o redimensionamento de proporção de aspecto ideal para vários formatos de vídeo, garantindo reprodução perfeita e ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Módulos de Microaprendizagem Rápidos

.

Crie rapidamente clipes de vídeo concisos e impactantes, perfeitos para módulos de microaprendizagem, dicas rápidas ou promoção do desenvolvimento contínuo de habilidades profissionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de habilidades profissionais eficazes?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de habilidades profissionais a partir de roteiros de texto, aproveitando avatares de IA e narrações para entregar conteúdo envolvente. Isso simplifica o processo de produção, tornando vídeos de treinamento eficazes acessíveis a todas as empresas.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de treinamento de funcionários envolventes?

O HeyGen fornece recursos abrangentes como avatares de IA, modelos personalizáveis e legendas automáticas para aprimorar os vídeos de treinamento de funcionários. Essas ferramentas ajudam a melhorar a retenção de conhecimento e a manter uma marca consistente em todos os seus módulos de microaprendizagem.

Posso criar rapidamente vídeos de treinamento para integração com o HeyGen?

Absolutamente, a plataforma intuitiva do HeyGen permite a criação rápida de vídeos de treinamento, incluindo aqueles para integração. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e uma vasta biblioteca de mídia, reduzindo significativamente o tempo de edição de vídeo.

O HeyGen suporta várias opções de narração para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece capacidades robustas de geração de narração, permitindo que você escolha entre várias vozes de IA para combinar perfeitamente com seus vídeos de treinamento. Essa flexibilidade garante que seu conteúdo seja envolvente e adequado para diversos objetivos de aprendizado e formatos de vídeo.

