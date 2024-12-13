Crie Vídeos de Visão Geral de Funções: Atraia Talentos de Topo Rápido

Eleve sua aquisição de talentos e marca empregadora. Produza facilmente anúncios de emprego em vídeo cativantes com o recurso de texto para vídeo da HeyGen para aumentar o engajamento dos candidatos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento sofisticado de 60 segundos, voltado para profissionais experientes em áreas especializadas, enfatizando a marca empregadora única e as oportunidades de crescimento na carreira. Visualmente, este vídeo deve apresentar gráficos em movimento elegantes e entrevistas profissionais, com uma trilha sonora inspiradora e confiante, utilizando um dos modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen para uma apresentação polida. O objetivo é comunicar a proposta de valor da empresa e atrair talentos de alto nível que buscam desenvolvimento de carreira a longo prazo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos de visão geral de função para aumentar significativamente o engajamento dos candidatos para uma posição técnica complexa, detalhando as responsabilidades diárias e a dinâmica da equipe. A estética visual deve ser limpa e diagramática, usando sobreposições de texto na tela e uma voz concisa e autoritária, facilmente criada a partir de um roteiro detalhado usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen. Este vídeo é projetado para esclarecer as complexidades da função e cativar candidatos que apreciam comunicação direta e factual.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de emprego em vídeo atraente de 45 segundos voltado para um amplo pool de aquisição de talentos, destacando vagas imediatas e a cultura da empresa em um formato acessível. A apresentação visual deve ser brilhante e envolvente, misturando depoimentos de membros diversos da equipe com imagens de arquivo relevantes, acompanhada por uma trilha sonora energética e legendas essenciais para garantir o máximo alcance e compreensão em vários ambientes de visualização. Este vídeo visa informar rapidamente e entusiasmar uma ampla gama de candidatos potenciais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Funções

Engaje talentos de topo e mostre sua marca empregadora com descrições de vagas em vídeo dinâmicas, destacando suas funções para os candidatos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Elabore um roteiro atraente para sua visão geral de função. Utilize a capacidade de **Texto para vídeo** da HeyGen para transformar perfeitamente seu conteúdo escrito em um vídeo envolvente, tornando sua mensagem clara e autêntica.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Marque Seu Vídeo
Selecione entre os diversos **Modelos e cenas** da HeyGen para estabelecer a base visual do seu vídeo, aplicando a marca da sua empresa para fortalecer sua marca empregadora.
3
Step 3
Adicione Narração Dinâmica e Legendas
Aumente o engajamento dos candidatos gerando uma narração profissional usando a capacidade de **Geração de narração** da HeyGen, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Várias Plataformas
Finalize seu vídeo e aproveite o **Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** da HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que sua descrição de emprego interativa seja acessível em dispositivos móveis.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente vídeos autênticos da cultura da empresa

Ilustre sua marca empregadora única e ambiente de trabalho com vídeos autênticos, impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar descrições de vagas em vídeo atraentes?

A HeyGen permite que você crie facilmente descrições de vagas em vídeo profissionais usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, aumentando significativamente o engajamento dos candidatos. Isso acelera seu processo de aquisição de talentos e fortalece sua marca empregadora.

Quais recursos a HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de recrutamento estejam alinhados com nossa marca empregadora?

A HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos de recrutamento. Isso garante que cada anúncio de emprego em vídeo reflita autenticamente a identidade única da marca empregadora da sua empresa.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de visão geral de funções sem necessidade de expertise em filmagem?

Sim, a plataforma da HeyGen simplifica a criação de conteúdo para vídeos de visão geral de funções, eliminando a necessidade de dicas complexas de filmagem ou pré-produção. Você pode gerar vídeos envolventes a partir de um roteiro, completos com narrações e legendas, tornando-o acessível para todos.

Os vídeos da HeyGen são adequados para distribuição em vários canais e dispositivos?

Sim, a HeyGen permite que você otimize seus anúncios de emprego em vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto para exibição perfeita em várias plataformas, incluindo dispositivos móveis e seu canal do YouTube. Isso garante o máximo alcance e engajamento dos candidatos para seus vídeos de recrutamento.

