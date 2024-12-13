Crie Vídeos de Análise de Riscos no Trabalho com Eficiência de IA

Gere rapidamente vídeos de treinamento de segurança profissional usando o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

480/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para líderes de equipe e instrutores, é necessário um vídeo instrutivo de 45 segundos para demonstrar a transformação de procedimentos de segurança complexos em vídeos de treinamento envolventes com IA. A apresentação visual e de áudio deve ser altamente informativa, com texto nítido na tela e uma narração autoritária gerada por IA. A capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen será central, convertendo protocolos de segurança detalhados em vídeos de Análise de Riscos no Trabalho dinâmicos e fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo de 30 segundos, especificamente para trabalhadores da construção civil e funcionários industriais, deve focar no Treinamento Prático de Riscos de Queda. Seu estilo visual precisa ser realista e impactante, mostrando riscos e prevenção, enquanto um Porta-voz de IA fornece instruções claras e sérias. Incorpore o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' da HeyGen para integrar rapidamente visuais atraentes que enfatizem a aplicação prática das informações de segurança.
Prompt de Exemplo 3
Especialistas em EHS e proprietários de pequenas empresas precisam de um vídeo abrangente de 50 segundos que revele a versatilidade das ferramentas de IA da HeyGen para criar conteúdos de segurança diversos, como Vídeos de Segurança Ergonômica. Visualmente, deve ser moderno e acessível, apresentando uma voz amigável, porém firme, e aproveitando 'Legendas/legendas' para maior alcance. O vídeo também deve demonstrar como o 'Redimensionamento de proporção e exportações' simplifica a distribuição em várias plataformas, revolucionando a geração de vídeos de treinamento de segurança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Análise de Riscos no Trabalho

Desenvolva rapidamente vídeos de Análise de Riscos no Trabalho atraentes e precisos para melhorar o treinamento de segurança com as ferramentas intuitivas de IA e modelos pré-construídos da HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo de JHA
Inicie a criação do seu vídeo escolhendo entre os extensos 'Modelos e cenas' da HeyGen. Esses layouts pré-construídos fornecem uma base sólida para seus 'modelos de JHA' e conteúdo de segurança.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Mídia
Cole seu roteiro de Análise de Riscos no Trabalho no editor. Enriqueça sua narrativa integrando visuais relevantes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' da HeyGen para efetivamente 'criar vídeos de análise de riscos no trabalho'.
3
Step 3
Aplique Avatares de IA para Narração
Aumente o engajamento adicionando 'avatares de IA' realistas para apresentar suas informações de segurança. Esses porta-vozes virtuais fornecerão explicações claras, tornando seu treinamento mais impactante.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Treinamento de Segurança
Finalize seu projeto usando 'Redimensionamento de proporção e exportações' para preparar seus 'vídeos de treinamento de segurança' para várias plataformas. Distribua seu conteúdo para treinar efetivamente sua força de trabalho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Use IA para esclarecer etapas complexas de JHA e cenários perigosos, tornando informações de segurança complexas digeríveis e acionáveis para todo o pessoal.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de Análise de Riscos no Trabalho envolventes?

As ferramentas de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos de treinamento de segurança profissional. Você pode transformar modelos de JHA em conteúdo dinâmico usando avatares de IA e narrações envolventes de IA, tornando o processo intuitivo e eficiente para criar vídeos de Análise de Riscos no Trabalho.

A HeyGen oferece modelos pré-construídos para vídeos de JHA?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos pré-construídos que podem ser personalizados para seus Vídeos de Análise de Riscos no Trabalho. Esses modelos agilizam o processo criativo, permitindo que você adapte rapidamente o conteúdo para vídeos de treinamento de segurança específicos sem começar do zero.

Quais ferramentas de IA a HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA, como avatares de IA e narrações de IA, para aprimorar seus vídeos de treinamento de segurança. Essa tecnologia permite a produção eficiente de Vídeos de Análise de Riscos no Trabalho de alta qualidade, minimizando a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca nos meus vídeos de JHA?

Absolutamente. Com a HeyGen, você tem total controle sobre a personalização dos avatares de IA para representar sua marca. Você também pode aplicar a identidade visual da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de Análise de Riscos no Trabalho estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo