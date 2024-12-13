Sim, os avatares de IA da HeyGen aumentam significativamente o engajamento em seus vídeos de treinamento do Jira, fornecendo um apresentador humano para guiar os espectadores. Juntamente com a geração avançada de narração, esses avatares tornam o aprendizado sobre uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos como o Jira mais dinâmico e memorável para todos os usuários.