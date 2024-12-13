crie vídeos de orientação: Otimize a Integração
Otimize o processo de integração de funcionários com vídeos envolventes, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para mensagens personalizadas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos de orientação de software voltado para funcionários existentes para apresentar um novo sistema de TI interno. O vídeo deve ter um estilo visual prático e instrutivo, talvez usando gravações de tela e gráficos simples da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração precisa de texto para vídeo. O objetivo é rapidamente familiarizar os funcionários com funcionalidades essenciais, tornando informações complexas acessíveis e fáceis de entender.
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos que sirva como uma orientação de cultura empresarial, elaborado para potenciais recrutas e partes interessadas externas para mostrar os valores únicos da organização. Este vídeo envolvente deve apresentar diversos avatares de IA representando a equipe, com visuais dinâmicos e uma trilha sonora motivadora, comunicando uma mensagem personalizada sobre o que torna a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para garantir uma apresentação polida e impactante.
Elabore um guia claro e abrangente de 75 segundos 'crie vídeos de orientação' para novos clientes, explicando como começar com um produto ou serviço específico. O estilo visual do vídeo deve ser limpo e moderno, focando em instruções passo a passo com geração de narração nítida e legendas para acessibilidade. Garanta que o resultado seja otimizado usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, tornando-o um recurso fácil de seguir para uma base de clientes global e diversificada.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Aprendizado com Vídeos de Orientação de TI.
Produza facilmente vídeos abrangentes de orientação de TI para integrar efetivamente equipes diversas e globais e garantir a transferência consistente de conhecimento.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Aproveite a IA para criar vídeos de orientação de TI dinâmicos e envolventes que melhoram a retenção de informações e promovem um processo de integração mais conectado.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação envolventes impulsionados por IA para a integração de funcionários?
A HeyGen capacita você a produzir vídeos de orientação profissionais e envolventes impulsionados por IA usando modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso otimiza seu processo de integração de funcionários, permitindo que você transmita efetivamente a cultura da empresa e mensagens personalizadas com visuais dinâmicos.
A HeyGen oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo para vídeos de orientação de software?
Com certeza! A HeyGen fornece ferramentas intuitivas de edição de vídeo, permitindo que você crie e personalize facilmente vídeos de orientação de software sem experiência prévia. Você pode aprimorar seu conteúdo com narração profissional e até mesmo aproveitar o suporte multilíngue para equipes globais.
Quais recursos criativos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de orientação?
A HeyGen oferece um conjunto de recursos criativos para ajudá-lo a criar vídeos de orientação que se destacam. Você pode escolher entre diversos modelos de vídeo, incorporar avatares de IA e adicionar mensagens personalizadas para refletir a identidade única da sua marca.
Por que devo usar a HeyGen para os vídeos de orientação da minha empresa?
A HeyGen revoluciona seu processo de integração de funcionários, permitindo que você crie rapidamente vídeos de orientação de alta qualidade. Nossa plataforma garante que seus novos contratados recebam informações consistentes e envolventes por meio de avatares de IA profissionais e ferramentas fáceis de usar.