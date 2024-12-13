crie vídeos de orientação: Otimize a Integração

Otimize o processo de integração de funcionários com vídeos envolventes, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para mensagens personalizadas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos de orientação de software voltado para funcionários existentes para apresentar um novo sistema de TI interno. O vídeo deve ter um estilo visual prático e instrutivo, talvez usando gravações de tela e gráficos simples da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração precisa de texto para vídeo. O objetivo é rapidamente familiarizar os funcionários com funcionalidades essenciais, tornando informações complexas acessíveis e fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos que sirva como uma orientação de cultura empresarial, elaborado para potenciais recrutas e partes interessadas externas para mostrar os valores únicos da organização. Este vídeo envolvente deve apresentar diversos avatares de IA representando a equipe, com visuais dinâmicos e uma trilha sonora motivadora, comunicando uma mensagem personalizada sobre o que torna a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para garantir uma apresentação polida e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Elabore um guia claro e abrangente de 75 segundos 'crie vídeos de orientação' para novos clientes, explicando como começar com um produto ou serviço específico. O estilo visual do vídeo deve ser limpo e moderno, focando em instruções passo a passo com geração de narração nítida e legendas para acessibilidade. Garanta que o resultado seja otimizado usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, tornando-o um recurso fácil de seguir para uma base de clientes global e diversificada.
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação de TI

Otimize sua integração de funcionários com vídeos de orientação de TI envolventes e profissionais, projetados para clareza e impacto.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto de vídeo de orientação de TI selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou comece do zero para personalização total.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com IA
Integre seu roteiro e deixe os avatares de IA transmitirem a mensagem. Converta texto em vídeo sem esforço, garantindo comunicação clara das políticas e procedimentos de TI.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Aplique os controles de identidade visual únicos da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de orientação de TI reflitam seus vídeos de cultura empresarial e identidade organizacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Finalize seus vídeos de orientação e exporte-os em vários formatos, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhamento fácil em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura Empresarial através de Vídeo

Desenvolva vídeos impactantes de cultura empresarial dentro da orientação de TI para receber novos contratados, compartilhar valores fundamentais e promover um senso de pertencimento desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação envolventes impulsionados por IA para a integração de funcionários?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de orientação profissionais e envolventes impulsionados por IA usando modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso otimiza seu processo de integração de funcionários, permitindo que você transmita efetivamente a cultura da empresa e mensagens personalizadas com visuais dinâmicos.

A HeyGen oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo para vídeos de orientação de software?

Com certeza! A HeyGen fornece ferramentas intuitivas de edição de vídeo, permitindo que você crie e personalize facilmente vídeos de orientação de software sem experiência prévia. Você pode aprimorar seu conteúdo com narração profissional e até mesmo aproveitar o suporte multilíngue para equipes globais.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de orientação?

A HeyGen oferece um conjunto de recursos criativos para ajudá-lo a criar vídeos de orientação que se destacam. Você pode escolher entre diversos modelos de vídeo, incorporar avatares de IA e adicionar mensagens personalizadas para refletir a identidade única da sua marca.

Por que devo usar a HeyGen para os vídeos de orientação da minha empresa?

A HeyGen revoluciona seu processo de integração de funcionários, permitindo que você crie rapidamente vídeos de orientação de alta qualidade. Nossa plataforma garante que seus novos contratados recebam informações consistentes e envolventes por meio de avatares de IA profissionais e ferramentas fáceis de usar.

