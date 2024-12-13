Crie Vídeos de Onboarding Facilmente com IA

Produza vídeos de onboarding envolventes que realmente ressoam. Aproveite avatares de IA realistas para personalizar o treinamento e dar boas-vindas aos novos contratados com impacto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de onboarding de funcionários envolvente de 60 segundos que dê boas-vindas aos novos contratados à sua equipe com um toque personalizado. O estilo visual deve ser profissional, mas acolhedor, utilizando uma paleta de cores sofisticada, e o áudio deve ser claro e inspirador, apresentado por um avatar de IA amigável para manter a consistência e a acessibilidade. Isso permite vídeos personalizados que realmente ressoam, impulsionados pelos avançados avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo nítido de 30 segundos demonstrando um recurso chave do produto para usuários dentro de uma sequência maior de onboarding. Almeje um visual estético limpo e moderno com gráficos ricos que ilustrem claramente os passos, acompanhados por uma narração precisa e informativa. Esta entrega eficaz de informações, aproveitando a geração de narração da HeyGen, garante que os usuários compreendam rapidamente funcionalidades complexas com uma apresentação gráfica rica.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de boas-vindas dinâmico de 20 segundos para usuários em potencial, projetado para apresentar rapidamente seu serviço e despertar seu interesse. O estilo visual e de áudio deve ser energético e convidativo, incorporando animações de texto dinâmicas e um tom amigável e entusiástico. Crie esta peça envolvente de forma eficiente utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen, facilitando a personalização de mensagens para diferentes segmentos e a criação rápida de vídeos de onboarding.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Onboarding de TI Funciona

Crie vídeos de onboarding de TI impactantes sem esforço com as ferramentas intuitivas da HeyGen, tornando os novos contratados produtivos e engajados desde o primeiro dia.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Inicie sua jornada de "criador de vídeos de onboarding" selecionando entre uma variedade de "Templates e cenas" profissionais para rapidamente estruturar o conteúdo de onboarding de TI.
2
Step 2
Personalize Sua Mensagem
Torne seu vídeo único incorporando detalhes específicos da marca e selecionando um "avatar de IA" envolvente para entregar seus "vídeos personalizados" com clareza e impacto.
3
Step 3
Aumente a Acessibilidade e o Engajamento
Garanta que seus "vídeos de onboarding envolventes" alcancem todos os aprendizes adicionando "Legendas/legendas automáticas", tornando seu conteúdo mais inclusivo e fácil de seguir.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu projeto de "criação de vídeos de onboarding" usando "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar perfeitamente seu vídeo para qualquer plataforma, pronto para distribuição sem interrupções para seus novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo Educacional Complexo

Utilize a IA para simplificar assuntos intrincados, tornando vídeos de onboarding de TI e educacionais claros e impactantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de onboarding envolventes?

A HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA, projetada para simplificar a produção de vídeos de onboarding envolventes tanto para funcionários quanto para clientes. Aproveite nossa interface intuitiva e diversos templates de vídeo para criar conteúdo de alta qualidade de forma eficiente.

Posso personalizar os vídeos de onboarding da HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo da sua empresa, cores específicas e outros elementos de marca em seus vídeos personalizados. Isso garante que seus vídeos de onboarding reflitam perfeitamente a identidade única da sua marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para uma produção eficiente de vídeos de onboarding?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de onboarding através de poderosas capacidades de IA, incluindo texto-para-vídeo a partir de script e geração sofisticada de narração. Juntamente com uma extensa biblioteca de mídia e avatares de IA, esses recursos facilitam a criação rápida de vídeos profissionais.

A HeyGen é adequada para criar diversos tipos de conteúdo de vídeo de onboarding SaaS?

Sim, a HeyGen se destaca na geração de várias formas de vídeo de onboarding SaaS, desde dar boas-vindas a novos usuários até criar vídeos explicativos detalhados. Nossa plataforma garante que seu conteúdo apresente gráficos ricos e possa ser facilmente adaptado com redimensionamento de proporção para múltiplas plataformas.

