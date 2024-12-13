A HeyGen acelera drasticamente a criação de conteúdo em vídeo, permitindo que você gere narrações, adicione legendas e utilize avatares de IA a partir de texto simples. Isso torna incrivelmente eficiente a produção de inúmeros vídeos explicativos ou tutoriais em vídeo sem a necessidade de ampla experiência em filmagem ou edição. É a solução perfeita para produção de vídeo escalável para suas necessidades de manuseio de ativos de TI.