A HeyGen fornece ferramentas robustas de `IA`, como a funcionalidade de `Texto para vídeo a partir de roteiro`, permitindo que você gere conteúdo de vídeo a partir de texto simples. Você também pode aproveitar diversos `avatares de IA` para apresentar seus módulos de `treinamento de conformidade`, garantindo uma entrega consistente e profissional sem a necessidade de apresentadores humanos.