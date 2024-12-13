Crie Vídeos de Treinamento de Conformidade ISO Facilmente

Aumente o engajamento dos funcionários com vídeos de conformidade ISO envolventes e econômicos, aproveitando avatares de IA realistas para um treinamento impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de conformidade baseado em cenários de 90 segundos sobre privacidade de dados para todos os funcionários, especialmente aqueles que lidam com informações sensíveis. Visualmente, use cenários de escritório envolventes e relacionáveis, aprimorados pelas legendas da HeyGen para destacar regulamentos cruciais, garantindo uma experiência envolvente e informativa através de uma narração clara e precisa gerada a partir de um roteiro detalhado de texto para vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos detalhando protocolos de segurança no local de trabalho e requisitos regulatórios para funcionários operacionais e líderes de equipe. A abordagem visual deve ser prática e demonstrativa, utilizando os modelos e cenas pré-construídos da HeyGen para agilizar a criação e incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para exemplos visuais, tudo guiado por uma narração educacional e direta.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para aumentar o engajamento dos funcionários com os padrões ISO, ilustrando os benefícios pessoais e coletivos da adesão. Empregue um estilo visual brilhante e motivacional com uma narração animada, e aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que ele possa ser facilmente compartilhado em várias plataformas de comunicação interna para máximo alcance e impacto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Conformidade ISO

Aproveite as ferramentas de IA para produzir vídeos de treinamento de conformidade ISO profissionais e envolventes de forma eficiente, melhorando a compreensão e o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de treinamento de conformidade ISO na plataforma. Nossa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro converterá seu texto em diálogo falado.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e consistente para o Treinamento de Padrões ISO.
3
Step 3
Aprimore com Branding e Visuais
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Branding. Adicione mídia relevante e gere Legendas para acessibilidade, tornando seu conteúdo mais envolvente.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de conformidade ISO de alta qualidade e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe facilmente seus vídeos econômicos para aumentar o engajamento dos funcionários e atender aos requisitos regulatórios.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Requisitos Regulatórios Complexos

Transforme padrões ISO complexos e requisitos regulatórios em vídeos de treinamento visuais fáceis de entender, simplificando informações complexas para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade ISO?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para transformar roteiros em `vídeos de treinamento` profissionais com `avatares de IA` realistas e `Porta-voz de IA`. Isso simplifica significativamente o processo de desenvolvimento de `vídeos de treinamento de conformidade ISO`, tornando a criação de conteúdo altamente eficiente e `vídeos econômicos`.

A HeyGen garante vídeos envolventes para o treinamento de funcionários?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudar a criar `vídeos envolventes` que aumentam o `engajamento dos funcionários` no treinamento. Recursos como `avatares de IA` dinâmicos, geração precisa de `narração` e `legendas` automatizadas cativam os aprendizes, tornando o conteúdo complexo de `treinamento de conformidade` mais digerível e memorável.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para desenvolver conteúdo de conformidade?

A HeyGen fornece ferramentas robustas de `IA`, como a funcionalidade de `Texto para vídeo a partir de roteiro`, permitindo que você gere conteúdo de vídeo a partir de texto simples. Você também pode aproveitar diversos `avatares de IA` para apresentar seus módulos de `treinamento de conformidade`, garantindo uma entrega consistente e profissional sem a necessidade de apresentadores humanos.

Posso personalizar meus vídeos de treinamento de conformidade com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles abrangentes de `branding` para garantir que seus `vídeos de treinamento` estejam alinhados com a identidade corporativa. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua empresa, ajustar esquemas de cores e selecionar fontes específicas para criar materiais de `Treinamento de Padrões ISO` que pareçam profissionais e de acordo com a marca.

