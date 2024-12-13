Sim, a HeyGen oferece suporte abrangente para vários idiomas, permitindo que você entregue seu conteúdo do Comitê de Ética em Pesquisa a um público global. Isso garante que seus Vídeos de Treinamento do CEP sejam acessíveis e compreendidos por pesquisadores e funcionários em todo o mundo, promovendo conformidade e entendimento.