Crie Vídeos de Treinamento do CEP Facilmente com IA

Otimize seu treinamento do CEP e explique processos complexos de forma eficiente usando o texto-para-vídeo da HeyGen.

500/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial de 60 segundos para pesquisadores e administradores navegarem pelas funcionalidades específicas de um "sistema meuCEP". Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e passo a passo, incorporando fortemente elementos de captura de tela para guiar os usuários pelos "tutoriais do sistema E-CEP". Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir uma narração precisa e clara que explique cada etapa, apoiada por legendas proeminentes para melhor compreensão e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos direcionado a pesquisadores experientes, focando no aspecto crítico do "Consentimento Informado" dentro da "Pesquisa com Seres Humanos". Empregue um estilo visual empático e baseado em cenários, usando Modelos e cenas relevantes da biblioteca HeyGen para ilustrar aplicações do mundo real. O áudio deve apresentar um tom calmo e tranquilizador, complementado por suporte de biblioteca de mídia/imagens de impacto, simplificando efetivamente este princípio ético frequentemente complexo por meio de "vídeos impulsionados por IA".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos para administradores do CEP e coordenadores de treinamento, demonstrando como "Otimizar os Processos de Treinamento do CEP" usando ferramentas avançadas de IA. A abordagem visual deve ser dinâmica e ilustrativa, mostrando avatares de IA personalizáveis em diversos cenários relevantes para o "processo do CEP". Aproveite o Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para gerar conteúdo eficiente e envolvente que destaca a facilidade de atualizar e disseminar informações vitais em instituições.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento do CEP

Produza rapidamente Vídeos de Treinamento do CEP profissionais e envolventes com tecnologia impulsionada por IA, garantindo clareza e consistência para todas as diretrizes de pesquisa com seres humanos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece elaborando seu conteúdo de treinamento, depois escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser seu apresentador nos Vídeos de Treinamento do CEP.
2
Step 2
Adicione Narrações Profissionais e Branding
Gere narrações de alta qualidade em vários idiomas usando nosso Ator de Voz de IA. Personalize ainda mais seu vídeo com controles de marca como logotipos e cores.
3
Step 3
Aprimore com Mídia e Acessibilidade
Integre visuais relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar processos complexos do CEP ou tutoriais do sistema E-CEP. Adicione legendas e subtítulos para melhorar a acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Otimize Seu Treinamento
Finalize seus vídeos impulsionados por IA selecionando a proporção e o formato de exportação desejados, prontos para otimizar suas iniciativas de treinamento do CEP.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento e a Retenção no Treinamento

.

Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento do CEP dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento do CEP de forma eficiente?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento do CEP usando Avatares de IA e seu Gerador de Texto para Vídeo. Essa capacidade permite a transformação de roteiros complexos em conteúdo visual envolvente, otimizando significativamente seu fluxo de produção.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar a clareza dos Vídeos de Treinamento do CEP?

A HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e um Ator de Voz de IA para fornecer explicações cristalinas sobre tópicos sensíveis como Pesquisa com Seres Humanos e Consentimento Informado. Nossa plataforma garante narrações de alta qualidade que transmitem informações críticas com precisão em seus Vídeos de Treinamento do CEP.

A HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de tutoriais do sistema E-CEP de forma eficaz?

Absolutamente. A HeyGen é ideal para gerar tutoriais detalhados do sistema E-CEP convertendo suas instruções textuais em guias visuais. Você pode personalizar avatares e usar controles de marca para representar com precisão seu processo específico do CEP ou sistema meuCEP, tornando o treinamento mais eficaz.

A HeyGen oferece suporte a vários idiomas para treinamento global do Comitê de Ética em Pesquisa?

Sim, a HeyGen oferece suporte abrangente para vários idiomas, permitindo que você entregue seu conteúdo do Comitê de Ética em Pesquisa a um público global. Isso garante que seus Vídeos de Treinamento do CEP sejam acessíveis e compreendidos por pesquisadores e funcionários em todo o mundo, promovendo conformidade e entendimento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo