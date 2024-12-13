Embora o HeyGen não ofereça aconselhamento jurídico ou registre diretamente seu vídeo, ele fornece ferramentas poderosas para criar vídeos educacionais sobre o processo. Você pode usar a plataforma do HeyGen para explicar as etapas de como registrar os direitos autorais de um vídeo, incluindo detalhes sobre a aplicação no Escritório de Direitos Autorais dos EUA sob a lei de direitos autorais.