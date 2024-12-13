O HeyGen oferece controles abrangentes de marca para manter a consistência em todos os seus vídeos de treinamento de software de inventário. Você pode aplicar o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa para garantir que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Essa apresentação consistente, combinada com modelos e cenas personalizáveis, reforça sua imagem profissional em todo o conteúdo educacional.