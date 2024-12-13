Com certeza. A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA, incluindo avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo, para elevar suas campanhas de recrutamento. Você pode criar vídeos cativantes de "Por que Estagiar Aqui?" ou conteúdo de "Um Dia na Vida" com acabamento profissional, perfeito para atrair talentos de ponta. Esses recursos garantem que seus vídeos se destaquem e transmitam efetivamente a cultura da sua empresa.