Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de marketing em empresas de médio porte, um vídeo atraente de 45 segundos destacaria o impacto significativo do conteúdo de vídeo internacional. Com gráficos dinâmicos e limpos e um avatar de IA confiante e multicultural, esta apresentação explica como personalizar seu conteúdo para cada mercado aumenta dramaticamente o engajamento e as vendas, facilitado pelos avatares de IA do HeyGen para uma representação global autêntica.
Prompt de Exemplo 2
Empreendedores e profissionais de marketing digital ansiosos para dominar a criação de conteúdo de vídeo internacional para expansão global podem se beneficiar de um vídeo explicativo de 60 segundos. Empregando um estilo visual claro com música de fundo energética, este vídeo oferece conselhos práticos, enfatizando o papel crucial do recurso de Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão entre diferentes grupos linguísticos e culturais.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo de marketing moderno e elegante de 30 segundos é ideal para estrategistas de marca e agências de marketing, mostrando vários tipos de vídeos de marketing que realmente transformam negócios globais. Esta produção incorpora diversas filmagens de arquivo e uma narração persuasiva, aproveitando poderosamente o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para obter visuais culturalmente relevantes que ressoam com públicos internacionais e aumentam a eficácia da campanha.
Como Criar Vídeos de Marketing Internacional

Aprenda a produzir efetivamente vídeos de marketing de alta qualidade adaptados para públicos globais, garantindo que sua mensagem ressoe facilmente entre culturas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Principal
Desenvolva um roteiro atraente para seus vídeos de marketing internacional que tenha um apelo internacional genuíno. Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seu texto em conteúdo visual envolvente sem esforço.
2
Step 2
Selecione Avatares Culturalmente Relevantes
Para garantir que você está personalizando o conteúdo de vídeo para públicos ao redor do mundo, selecione um avatar de IA que represente visualmente seu mercado-alvo. O HeyGen oferece uma gama diversificada de apresentadores realistas e diversos.
3
Step 3
Adicione Narrações Localizadas
Enriqueça seu vídeo personalizando seu conteúdo para cada mercado com idiomas relevantes. Utilize a geração de Narração do HeyGen para adicionar narrações profissionais em vários idiomas, alcançando efetivamente diversos públicos.
4
Step 4
Aplique Legendas Multilíngues
Garanta acessibilidade e clareza para seus vídeos de marketing internacional adicionando legendas. O recurso de Legendas do HeyGen permite que você gere e personalize legendas em vários idiomas, maximizando o alcance global.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing internacional?

O HeyGen revoluciona a produção de vídeos de marketing internacional ao permitir que os usuários gerem conteúdo de texto-para-vídeo com avatares de IA e narrações localizadas. Isso simplifica significativamente o processo de personalização de conteúdo de vídeo para públicos ao redor do mundo, garantindo uma comunicação global eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo que se encaixe em contextos culturais específicos?

Com certeza. O HeyGen permite que os usuários criem conteúdo de vídeo que se encaixe em seu contexto cultural por meio de diversos avatares de IA e geração avançada de narrações em vários idiomas. Isso garante que sua mensagem tenha um apelo internacional genuíno e ressoe profundamente com os públicos locais.

Quais tipos de vídeos de marketing podem ser criados com o HeyGen para um negócio global?

Para um negócio global, o HeyGen suporta a criação de diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos explicativos envolventes, conteúdo promocional e vídeos de marketing do tipo 'como fazer'. Suas ferramentas abrangentes de criação de conteúdo de vídeo, como modelos e controles de marca, o tornam ideal para várias campanhas globais.

Como o HeyGen pode ajudar na personalização de conteúdo de vídeo para cada mercado?

O HeyGen oferece ferramentas poderosas para personalizar seu conteúdo para cada mercado, como legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto para diferentes plataformas. Isso garante que seu conteúdo de vídeo internacional seja perfeitamente adaptado e altamente acessível a diversos públicos globais.

