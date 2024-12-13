Crie Vídeos de Colaboração Internacional para Alcance Global

Conecte-se com audiências globais e vídeos do YouTube mundial sem esforço através da poderosa geração de narração do HeyGen.

361/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing e educadores, mostrando como alcançar audiências globais por meio de vídeos envolventes no YouTube mundial. Adote um estilo visual cinematográfico com imagens culturais diversas, complementado por legendas traduzidas para transmitir mensagens em vários idiomas, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para uma localização de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para equipes remotas e organizações internacionais, ilustrando a colaboração eficiente em diferentes geografias. O estilo visual deve ser moderno e elegante, com um tom calmo e profissional e texto claro na tela para transmitir mensagens-chave, utilizando os Modelos & cenas do HeyGen para construir rapidamente uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para marcas que gerenciam um canal global, demonstrando o poder de criar conteúdo localizado para vários canais locais. Empregue um estilo visual envolvente, mostrando visuais regionais variados e narrações localizadas para se conectar com diferentes públicos, aproveitando a geração de Narração do HeyGen e o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para conteúdo rico e específico de cada região.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Colaboração Internacional

Produza sem esforço conteúdo de vídeo de alta qualidade com colaboradores de todo o mundo, garantindo que sua mensagem ressoe com audiências diversas e globais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de vídeo, considerando a narrativa colaborativa e o público global. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em cenas de vídeo iniciais.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares e Vozes
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar seus colaboradores globais. Atribua facilmente vozes para diferentes idiomas usando nossas opções integradas de narração, garantindo que sua mensagem ressoe em diversas geografias.
3
Step 3
Adicione Legendas Multilíngues
Aumente a acessibilidade e o engajamento para suas audiências globais gerando e personalizando automaticamente Legendas/legendas em vários idiomas. Isso garante que sua história colaborativa alcance efetivamente cada espectador, independentemente de sua língua nativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Colaborativo
Finalize seu vídeo de colaboração internacional revisando todos os elementos. Em seguida, exporte facilmente seu vídeo em vários formatos e redimensionamento & exportação de proporção de aspecto, pronto para compartilhamento em diferentes plataformas como vídeos do YouTube mundial.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Lance Campanhas Globais para Iniciativas Colaborativas

.

Crie rapidamente anúncios de vídeo impactantes para promover efetivamente projetos colaborativos internacionais para audiências globais diversas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode facilitar a colaboração internacional em vídeo para equipes?

O HeyGen simplifica a colaboração internacional em vídeo, permitindo que as equipes criem conteúdo dinâmico a partir de roteiros usando avatares de IA. Nossa plataforma simplifica o processo criativo, permitindo a produção e revisão eficientes de vídeos adaptados para audiências globais.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos do YouTube mundial em vários idiomas?

O HeyGen capacita os criadores a produzir vídeos do YouTube mundial oferecendo capacidades avançadas de texto-para-vídeo e geração de narração em vários idiomas. Isso permite que você adapte facilmente o conteúdo para diferentes geografias e alcance um público global mais amplo com mensagens localizadas.

O HeyGen pode ajudar minha organização a produzir conteúdo de vídeo para diferentes geografias e canais locais?

Sim, o HeyGen é projetado para ajudar organizações a produzir conteúdo de vídeo direcionado para diferentes geografias e canais locais. Com recursos como narrações multilíngues e legendas, o HeyGen torna fácil personalizar sua narrativa e engajar audiências globais diversas de forma eficaz.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em projetos de vídeo globais?

O HeyGen apoia a consistência da marca em todos os projetos de vídeo globais através de seus modelos personalizáveis e controles de marca. Você pode manter uma identidade de marca unificada para seus vídeos de colaboração internacional, garantindo uma saída profissional e de alta qualidade para cada mercado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo