Embora o HeyGen seja excelente na criação de conteúdo de vídeo para seu podcast privado, ele não é uma plataforma de hospedagem de podcast em si. Para distribuição segura, você integraria os vídeos criados pelo HeyGen com uma solução dedicada de hospedagem de podcast privado, que pode gerenciar feeds RSS privados seguros para entregar conteúdo exclusivamente ao seu público-alvo.