Crie Vídeos de Podcast Internos para Engajamento dos Funcionários

Aumente o engajamento dos funcionários e otimize as comunicações internas transformando seus roteiros em podcasts de vídeo envolventes usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Eleve o engajamento dos funcionários e as comunicações internas com um vídeo de 1 minuto que mostra o poder de um podcast privado, perfeito para gerentes de RH e de L&D. Este vídeo deve empregar um estilo visual amigável e encorajador com uma trilha sonora animada, destacando como a geração de narração do HeyGen simplifica a entrega de atualizações e treinamentos cruciais, tornando seu podcast interno acessível e atraente.
Prompt de Exemplo 2
Aprenda o processo contínuo de produção de vídeos de podcast internos de alta qualidade do início ao fim neste guia abrangente de 2 minutos para criadores de conteúdo e especialistas em produção de mídia. Com uma estética visual moderna e polida e uma trilha sonora dinâmica e inspiradora, este vídeo ilustrará como os avatares de IA do HeyGen e os 'templates & scenes' reduzem drasticamente o tempo de produção, tornando a gravação e edição complexas algo fácil.
Prompt de Exemplo 3
Maximize o alcance de suas comunicações internas reaproveitando conteúdo em podcasts de vídeo envolventes com este tutorial conciso de 45 segundos, ideal para gerentes de projeto e líderes de equipe. Com um apelo visual brilhante e energético e uma trilha sonora motivacional, o vídeo demonstrará como o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantem que seus vídeos de podcast internos estejam perfeitamente formatados para várias plataformas, melhorando a distribuição e acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Podcast Internos

Engaje sua equipe e melhore as comunicações internas transformando seu conteúdo de podcast em vídeos dinâmicos para compartilhamento fácil e seguro.

Step 1
Planeje Seu Conteúdo
Esboce a mensagem do seu podcast interno. Utilize 'Templates & scenes' para estruturar seu vídeo, garantindo uma aparência consistente e profissional para suas comunicações internas.
Step 2
Gere com Avatares de IA
Transforme seu roteiro em vídeo. Selecione um 'avatar de IA' para apresentar seu podcast interno, trazendo uma presença profissional e consistente na tela sem a necessidade de gravação tradicional.
Step 3
Adicione Legendas e Branding
Aprimore seu vídeo de podcast interno adicionando 'Legendas' para acessibilidade e melhor compreensão, tornando seu conteúdo mais envolvente para todos os funcionários.
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de podcast interno. Use 'Redimensionamento de proporção e exportações' para otimizá-lo para várias plataformas de visualização, pronto para distribuição segura para sua equipe através de seus canais internos preferidos ou uma 'plataforma de hospedagem de podcast' dedicada.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Engaje Sua Força de Trabalho

Desenvolva vídeos de podcast internos atraentes que motivem os funcionários e fortaleçam a cultura da empresa por meio de narrativas impactantes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen apoia tecnicamente a criação e edição de vídeos de podcast internos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de podcast internos ao fornecer um editor de vídeo robusto baseado em texto, permitindo que os usuários gerem e refinem facilmente o conteúdo de vídeo a partir de roteiros. Suas poderosas ferramentas de edição simplificam o processo de produção, tornando fácil produzir podcasts de alta qualidade sem a necessidade de expertise técnica extensa ou equipamentos especializados de podcast.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de podcast interno?

A plataforma alimentada por IA do HeyGen inclui capacidades técnicas avançadas, como avatares de IA, geração de narração e legendas animadas personalizáveis. Essas ferramentas permitem que os usuários transformem áudio básico em conteúdo de vídeo envolvente, elevando significativamente o valor de produção das comunicações internas e materiais de aprendizado e desenvolvimento.

O HeyGen pode ajudar nos aspectos de distribuição e hospedagem de um podcast privado?

Embora o HeyGen seja excelente na criação de conteúdo de vídeo para seu podcast privado, ele não é uma plataforma de hospedagem de podcast em si. Para distribuição segura, você integraria os vídeos criados pelo HeyGen com uma solução dedicada de hospedagem de podcast privado, que pode gerenciar feeds RSS privados seguros para entregar conteúdo exclusivamente ao seu público-alvo.

Quais ferramentas o HeyGen fornece para reaproveitar comunicações internas existentes em podcasts de vídeo?

O HeyGen oferece um conjunto de ferramentas projetadas para reaproveitar comunicações internas existentes em podcasts de vídeo dinâmicos, incluindo uma biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção. Isso permite que você transforme documentos, gravações de áudio ou apresentações em conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente, aumentando o engajamento dos funcionários por meio de uma ferramenta de comunicação moderna.

