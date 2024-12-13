Crie Vídeos de Boletins Internos para Funcionários Engajados
Aumente o engajamento dos funcionários e simplifique as comunicações internas. Gere vídeos de boletins envolventes usando criação de vídeo impulsionada por IA para atualizações impactantes da empresa.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para novos contratados, imagine um vídeo de comunicação interna de 45 segundos que os apresente calorosamente à cultura da empresa e às informações essenciais de integração. Este vídeo acolhedor e informativo deve empregar um estilo visual limpo e uma voz clara, utilizando os avatares de IA do HeyGen para fornecer um guia consistente e amigável durante sua jornada inicial.
E se você pudesse destacar uma conquista recente do departamento em um dinâmico vídeo de boletim interno de 30 segundos, compartilhado em toda a empresa? Crie esta peça envolvente com visuais que destacam os membros da equipe e projetos, e aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para garantir uma apresentação polida e profissional desde o início.
Aumente a produtividade dos funcionários desenvolvendo um vídeo de boletim de 45 segundos repleto de dicas rápidas e melhores práticas. Destinado a colegas que buscam aprimoramento de habilidades, este vídeo moderno, no estilo tutorial, deve apresentar cortes rápidos e fortes recursos visuais, utilizando legendas do HeyGen para garantir acessibilidade universal e entrega de informações cristalinas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento Interno com Vídeos de IA.
Ofereça módulos de treinamento envolventes e atualizações da empresa diretamente por meio de vídeos de boletins, aumentando a retenção de funcionários e o desenvolvimento de habilidades.
Expanda o Aprendizado e Desenvolvimento Interno.
Produza rapidamente cursos internos diversos e conteúdo educacional, tornando o conhecimento acessível a todos os funcionários por meio de vídeos de boletins.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode aumentar o engajamento em vídeos de boletins internos?
O HeyGen permite que você crie vídeos de boletins envolventes usando Avatares de IA e cenas de vídeo personalizáveis. Esta abordagem impulsionada por IA transforma atualizações rotineiras da empresa em conteúdo dinâmico, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários nas comunicações internas.
Qual é o método mais simples para criar vídeos de boletins internos usando o HeyGen?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de boletins internos com sua funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Você pode gerar rapidamente vídeos de boletins profissionais, agilizando seu processo de comunicação interna e economizando tempo valioso.
O HeyGen suporta a adição de legendas e opções de idiomas diversos para vídeos de boletins?
Sim, o HeyGen oferece suporte robusto para legendas, incluindo um Gerador de Legendas por IA, para garantir acessibilidade. Além disso, você pode utilizar narrações multilíngues para alcançar efetivamente uma força de trabalho global com suas comunicações internas.
Como o HeyGen ajuda a garantir a consistência da marca para comunicações internas em vídeo?
O HeyGen oferece controles de branding poderosos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de boletins. Você pode selecionar entre vários Modelos de Vídeo e personalizar cenas para manter uma aparência consistente e profissional em todas as suas comunicações internas.