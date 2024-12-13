Crie Vídeos de Lançamento Interno: Aumente o Engajamento da Equipe

Simplifique seus vídeos de comunicação interna e de lançamento de produtos com qualidade de produção profissional usando os avatares de IA do HeyGen.

418/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos especificamente para as equipes de engenharia e suporte ao cliente, detalhando claramente novas funcionalidades e etapas de solução de problemas através de uma mistura de gravações de tela precisas e explicações de especialistas entregues por um avatar de IA. Utilize os avatares de IA do HeyGen para um apresentador profissional e consistente, tornando informações complexas mais acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para gerar entusiasmo entre todos os funcionários sobre o lançamento de um novo produto, utilizando visuais dinâmicos e estilo teaser com música de fundo animada e texto atraente na tela. Transforme seu roteiro em uma narrativa visual envolvente sem esforço com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 15 segundos direcionado à liderança e chefes de departamento, fornecendo uma atualização concisa e direta sobre o progresso do lançamento ou um próximo passo crucial, com gráficos proeminentes na tela e um claro chamado à ação. Utilize os extensos modelos e cenas do HeyGen para criar rapidamente uma mensagem polida e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Lançamento Interno

Crie vídeos de lançamento interno envolventes para manter sua equipe informada e engajada, garantindo lançamentos de produtos tranquilos e comunicação clara.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando suas mensagens principais e preparando um roteiro de vídeo abrangente. Use a capacidade de "Texto para vídeo a partir do roteiro" do HeyGen para transformar sem esforço seu conteúdo escrito em uma narrativa visual dinâmica para seu lançamento.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Dê vida ao seu roteiro com visuais atraentes e uma apresentação envolvente. Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar sua mensagem e garantir que seu vídeo de lançamento interno capture a atenção.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Eleve seu vídeo à "qualidade de produção profissional" aplicando branding consistente. Use os "Controles de Branding (logotipo, cores)" do HeyGen para integrar a identidade visual da sua empresa, garantindo um visual polido e coeso.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Interna
Finalize seus "Vídeos de Comunicação Interna" otimizando-os para várias plataformas. Aproveite os recursos de "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para garantir que seu vídeo tenha uma ótima aparência onde quer que sua equipe o veja.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Equipes Internas

.

Produza vídeos atraentes e inspiradores para construir entusiasmo e alinhamento em torno de seus lançamentos de produtos internos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de lançamento de produtos impactantes e comunicações internas?

O HeyGen capacita as equipes a produzir vídeos de lançamento de produtos e vídeos de comunicação interna de forma eficiente. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para criar filmagens envolventes e narrativas estratégicas, garantindo que seus principais recursos e benefícios sejam claramente comunicados.

Qual é o papel do HeyGen na geração de conteúdo de vídeo diversificado para estratégias eficazes de marketing em vídeo?

O HeyGen é uma ferramenta poderosa para Marketing em Vídeo, permitindo a criação rápida de vários tipos de Conteúdo em Vídeo, incluindo Vídeos Curtos e vídeos explicativos animados. Aproveite os modelos e controles de marca do HeyGen para manter uma marca consistente em todas as suas campanhas.

O HeyGen suporta a manutenção de qualidade de produção profissional e branding consistente em todos os vídeos corporativos?

Absolutamente. O HeyGen garante qualidade de produção profissional através de seus avançados avatares de IA e robustas capacidades de edição. Você pode manter uma marca consistente integrando o logotipo e as cores da sua empresa, tornando cada vídeo corporativo um verdadeiro vídeo de marca.

O HeyGen é uma solução eficaz para criar vídeos de treinamento envolventes e demonstrações de produtos para funcionários ou clientes?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de vídeos de treinamento envolventes e vídeos de demonstração de produtos sem exigir habilidades técnicas extensas. Sua plataforma intuitiva permite converter o roteiro de vídeo em vídeo de alta qualidade, simplificando o processo de criação de vídeos de treinamento para trabalhadores e destacando recursos chave.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo