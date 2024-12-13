Crie Vídeos de Treinamento de Comunicação Interna
Aumente o engajamento e a retenção de informações transformando roteiros em vídeos atraentes usando avatares de IA.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre a cultura da empresa, voltado para todos os funcionários, focando em conquistas recentes para aumentar o engajamento dos colaboradores. O estilo visual e de áudio deve ser animado e energético, incorporando imagens vibrantes do acervo de mídia da HeyGen, aprimorado por uma geração de narração profissional para contar histórias de sucesso.
Crie um vídeo de treinamento de 90 segundos para equipes de departamentos específicos, detalhando novas melhores práticas para melhorar a retenção de informações. O vídeo requer um estilo visual instrutivo e conciso, incorporando exemplos na tela e legendas claras geradas pela HeyGen, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para uma experiência de aprendizado consistente e envolvente.
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 75 segundos explicando uma nova estratégia da empresa, direcionado tanto para a liderança quanto para todos os funcionários. O tom deve ser autoritário, mas acessível, com um estilo de áudio conversacional. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma entrega suave e garanta a visualização ideal em várias plataformas aproveitando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique a Criação de Cursos de Treinamento Interno.
Produza rapidamente um grande volume de vídeos de treinamento interno envolventes para educar sua força de trabalho de forma eficiente.
Melhore o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que melhoram o engajamento dos funcionários e aumentam a retenção de informações.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode elevar seus vídeos de comunicação interna?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de comunicação interna atraentes de forma eficiente, transformando texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e modelos personalizáveis. Essa abordagem ajuda a integrar o vídeo de forma contínua em sua estratégia de comunicação interna, promovendo uma comunicação mais eficaz.
A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento para integração de funcionários?
Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos de treinamento e conteúdo de integração de funcionários, permitindo que você gere tutoriais em vídeo profissionais com avatares de IA a partir de texto ou documentos. Isso garante uma mensagem consistente e melhora a retenção de informações para novos contratados e desenvolvimento de habilidades.
Qual é o papel da HeyGen em melhorar o engajamento dos funcionários e a cultura da empresa por meio de vídeos?
A HeyGen permite a criação de vídeos personalizados e envolventes sobre a cultura da empresa e atualizações de liderança, possibilitando uma narrativa autêntica mesmo sem um estúdio. Ao aproveitar avatares de IA personalizados e ferramentas criativas, a HeyGen ajuda você a produzir vídeos memoráveis que promovem um engajamento mais forte dos funcionários.
Como a ferramenta de vídeo de IA da HeyGen melhora a retenção de informações em comunicações internas?
A ferramenta de vídeo de IA da HeyGen melhora a retenção de informações transformando texto complexo em apresentações de vídeo dinâmicas e visualmente ricas com avatares de IA e legendas. Com recursos como tradução com um clique, ela apoia diferentes estilos de aprendizado e comunicação assíncrona, tornando informações críticas mais acessíveis e memoráveis para funcionários globalmente.