Crie Vídeos de Comunicação Interna que Envolvam Sua Equipe
Aumente o engajamento dos funcionários e entregue atualizações de qualidade profissional rapidamente usando avatares de IA para vídeos internos polidos e consistentes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de atualização de liderança de 45 segundos para entregar informações críticas a todos os funcionários sobre uma iniciativa recente da empresa. A apresentação visual deve ser limpa e autoritária, com gráficos profissionais, apoiada por uma narração clara e confiante. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente sua mensagem preparada em um vídeo polido e de qualidade profissional, garantindo comunicação clara em toda a organização.
Produza um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para um departamento específico, demonstrando um novo recurso de software para facilitar a comunicação assíncrona. Visualmente, o vídeo deve ser um tutorial claro, passo a passo, com texto destacado na tela, acompanhado por uma narração precisa e informativa. Garanta acessibilidade adicionando legendas da HeyGen, tornando os vídeos curtos eficazes para o aprendizado remoto.
Desenhe um vídeo inspirador de reconhecimento de funcionários de 60 segundos que celebre a colaboração excepcional da equipe em um projeto recente, compartilhado com toda a empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e celebratório, incorporando fotos espontâneas dos membros da equipe e marcos do projeto, apoiado por uma trilha sonora motivadora. Melhore a narrativa visual utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para complementar as filmagens internas e destacar as principais conquistas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento Interno com IA.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam a participação dos funcionários e melhoram a retenção de conhecimento para um melhor desenvolvimento de habilidades.
Escalone a Integração e Aprendizado de Funcionários.
Desenvolva inúmeros cursos internos e vídeos de integração de forma eficiente para alcançar todos os funcionários com conteúdo de aprendizado consistente e de alta qualidade.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de comunicação interna de qualidade profissional?
A HeyGen permite que você crie vídeos de comunicação interna envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, garantindo comunicação clara e branding consistente. Você pode aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para produzir vídeos de qualidade profissional para diversas necessidades.
Quais recursos criativos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento dos funcionários?
A HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários por meio de recursos como avatares de IA personalizáveis, capacidades dinâmicas de texto-para-vídeo e controles de branding para alinhar com a cultura da sua empresa. Adicione facilmente comentários, reações e sobreposições de texto para tornar sua narrativa interna mais interativa e impactante.
A HeyGen pode apoiar a criação rápida de vários tipos de vídeos internos?
Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma de vídeo online eficiente projetada para ajudá-lo a produzir rapidamente diversos vídeos de comunicação interna, como vídeos de integração, vídeos de treinamento e atualizações de liderança. Seus robustos recursos de IA, incluindo geração de narração e ferramentas de legendas, agilizam o processo para comunicação assíncrona.
Como a HeyGen garante a consistência da marca em vídeos internos?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas em cada vídeo de comunicação interna. Isso garante vídeos de qualidade profissional que refletem consistentemente a personalização da sua marca, construindo uma cultura empresarial mais forte.