Crie Vídeos de Comunicação Interna que Envolvam Sua Equipe

Aumente o engajamento dos funcionários e entregue atualizações de qualidade profissional rapidamente usando avatares de IA para vídeos internos polidos e consistentes.

459/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização de liderança de 45 segundos para entregar informações críticas a todos os funcionários sobre uma iniciativa recente da empresa. A apresentação visual deve ser limpa e autoritária, com gráficos profissionais, apoiada por uma narração clara e confiante. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente sua mensagem preparada em um vídeo polido e de qualidade profissional, garantindo comunicação clara em toda a organização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para um departamento específico, demonstrando um novo recurso de software para facilitar a comunicação assíncrona. Visualmente, o vídeo deve ser um tutorial claro, passo a passo, com texto destacado na tela, acompanhado por uma narração precisa e informativa. Garanta acessibilidade adicionando legendas da HeyGen, tornando os vídeos curtos eficazes para o aprendizado remoto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de reconhecimento de funcionários de 60 segundos que celebre a colaboração excepcional da equipe em um projeto recente, compartilhado com toda a empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e celebratório, incorporando fotos espontâneas dos membros da equipe e marcos do projeto, apoiado por uma trilha sonora motivadora. Melhore a narrativa visual utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para complementar as filmagens internas e destacar as principais conquistas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Comunicação Interna

Aumente o engajamento dos funcionários e agilize as atualizações da empresa com vídeos profissionais, claros e envolventes. Nosso simples processo de 4 etapas facilita a conexão com sua equipe de forma assíncrona.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando sua mensagem e escrevendo um roteiro claro. Use o recurso de texto-para-vídeo para transformar suas palavras em conteúdo visual envolvente sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca ou carregue suas próprias filmagens para um toque pessoal. Isso garante um vídeo de qualidade profissional sempre.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Adicione o logotipo da sua empresa, cores da marca e mídia relevante da biblioteca para reforçar a cultura da sua empresa. Inclua legendas para acessibilidade e clareza em todas as equipes.
4
Step 4
Compartilhe Sua Mensagem
Exporte seu vídeo de comunicação interna finalizado no formato desejado, pronto para distribuição. Isso facilita a comunicação assíncrona eficaz em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Atualizações de Liderança Envolventes

.

Produza mensagens em vídeo profissionais e inspiradoras da liderança para fortalecer a cultura da empresa e manter os funcionários informados e motivados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de comunicação interna de qualidade profissional?

A HeyGen permite que você crie vídeos de comunicação interna envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, garantindo comunicação clara e branding consistente. Você pode aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para produzir vídeos de qualidade profissional para diversas necessidades.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento dos funcionários?

A HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários por meio de recursos como avatares de IA personalizáveis, capacidades dinâmicas de texto-para-vídeo e controles de branding para alinhar com a cultura da sua empresa. Adicione facilmente comentários, reações e sobreposições de texto para tornar sua narrativa interna mais interativa e impactante.

A HeyGen pode apoiar a criação rápida de vários tipos de vídeos internos?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma de vídeo online eficiente projetada para ajudá-lo a produzir rapidamente diversos vídeos de comunicação interna, como vídeos de integração, vídeos de treinamento e atualizações de liderança. Seus robustos recursos de IA, incluindo geração de narração e ferramentas de legendas, agilizam o processo para comunicação assíncrona.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em vídeos internos?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas em cada vídeo de comunicação interna. Isso garante vídeos de qualidade profissional que refletem consistentemente a personalização da sua marca, construindo uma cultura empresarial mais forte.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo