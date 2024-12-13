Crie Vídeos de Campanha Interna que Impulsionam o Engajamento

Aumente o engajamento dos funcionários com vídeos de campanha interna profissionais. Use o Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para criar conteúdo envolvente rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma atualização de liderança concisa de 60 segundos para todos os funcionários, projetada como um "vídeo corporativo" para anunciar as conquistas recentes da empresa e as direções estratégicas futuras. Este vídeo de comunicação interna deve manter um tom formal, mas inspirador, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para precisão e exibindo legendas profissionais para acessibilidade em toda a organização.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos "destaque do funcionário" celebrando a contribuição de um membro da equipe, promovendo melhor comunicação em vídeo e reconhecimento dentro da equipe interna. A apresentação visual deve ser autêntica e conversacional, usando diversos Modelos e cenas, enriquecida por visuais selecionados da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por um áudio positivo, no estilo de entrevista.
Prompt de Exemplo 3
Produza um segmento dinâmico de 50 segundos "criar vídeos de campanha interna" que conte uma história envolvente sobre uma nova iniciativa da empresa, visando impulsionar uma adoção e compreensão mais ampla em toda a organização. Esta peça de "Storytelling" deve apresentar um estilo visual moderno com música de fundo animada e aproveitar o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para visualização ideal em várias plataformas internas, possivelmente estrelando um avatar de IA relacionável para personificar a campanha.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Campanha Interna

Engaje sua equipe e amplifique sua mensagem com vídeos de campanha interna envolventes. Produza conteúdo de qualidade profissional com facilidade e eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece elaborando sua mensagem ou escolhendo entre vários modelos para estabelecer rapidamente suas ideias de vídeo de comunicação interna. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para gerar um vídeo diretamente do seu texto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Selecione um avatar de IA que melhor represente o tom e a marca da sua empresa. Combine-o com uma opção de geração de narração adequada para transmitir sua mensagem claramente em vídeos corporativos.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo aplicando os controles de Branding da sua empresa (logotipo, cores) e integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia para reforçar sua mensagem de engajamento dos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Finalize seu vídeo de campanha interna adicionando legendas para acessibilidade, depois exporte no formato de proporção desejado, pronto para seus canais de comunicação interna de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Integração e o Desenvolvimento de Habilidades

Acelere a integração e desenvolva habilidades dos funcionários criando facilmente inúmeros cursos internos e conteúdo educacional para sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

O HeyGen capacita as organizações a produzir vídeos de comunicação interna de alta qualidade de forma eficiente, usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, ideal para engajar vídeos de engajamento de funcionários e cultura da empresa.

Quais são os benefícios de usar o HeyGen para vídeos corporativos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos, permitindo que você gere rapidamente vídeos corporativos profissionais, atualizações de liderança e vídeos de anúncios sem a necessidade de um estúdio de gravação e edição tradicional.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento eficazes para funcionários?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas robustas para criar vídeos de treinamento envolventes, completos com modelos personalizáveis, geração de narração e legendas automáticas para um aprendizado abrangente.

Como posso manter a consistência da marca com o HeyGen para meus vídeos de boas-vindas?

O HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos de boas-vindas e destaques de funcionários, garantindo que cada mensagem esteja alinhada com a identidade da sua empresa.

