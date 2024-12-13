Crie Vídeos de Campanha Interna que Impulsionam o Engajamento
Aumente o engajamento dos funcionários com vídeos de campanha interna profissionais. Use o Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para criar conteúdo envolvente rapidamente.
Crie uma atualização de liderança concisa de 60 segundos para todos os funcionários, projetada como um "vídeo corporativo" para anunciar as conquistas recentes da empresa e as direções estratégicas futuras. Este vídeo de comunicação interna deve manter um tom formal, mas inspirador, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para precisão e exibindo legendas profissionais para acessibilidade em toda a organização.
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos "destaque do funcionário" celebrando a contribuição de um membro da equipe, promovendo melhor comunicação em vídeo e reconhecimento dentro da equipe interna. A apresentação visual deve ser autêntica e conversacional, usando diversos Modelos e cenas, enriquecida por visuais selecionados da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por um áudio positivo, no estilo de entrevista.
Produza um segmento dinâmico de 50 segundos "criar vídeos de campanha interna" que conte uma história envolvente sobre uma nova iniciativa da empresa, visando impulsionar uma adoção e compreensão mais ampla em toda a organização. Esta peça de "Storytelling" deve apresentar um estilo visual moderno com música de fundo animada e aproveitar o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para visualização ideal em várias plataformas internas, possivelmente estrelando um avatar de IA relacionável para personificar a campanha.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aprimore Vídeos de Treinamento Interno.
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento para programas de treinamento interno e atualizações de conformidade com vídeo impulsionado por IA.
Crie Anúncios Internos Envolventes.
Inspire e informe os funcionários com atualizações de liderança envolventes, vídeos de cultura da empresa e anúncios internos importantes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?
O HeyGen capacita as organizações a produzir vídeos de comunicação interna de alta qualidade de forma eficiente, usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, ideal para engajar vídeos de engajamento de funcionários e cultura da empresa.
Quais são os benefícios de usar o HeyGen para vídeos corporativos?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos, permitindo que você gere rapidamente vídeos corporativos profissionais, atualizações de liderança e vídeos de anúncios sem a necessidade de um estúdio de gravação e edição tradicional.
O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento eficazes para funcionários?
Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas robustas para criar vídeos de treinamento envolventes, completos com modelos personalizáveis, geração de narração e legendas automáticas para um aprendizado abrangente.
Como posso manter a consistência da marca com o HeyGen para meus vídeos de boas-vindas?
O HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos de boas-vindas e destaques de funcionários, garantindo que cada mensagem esteja alinhada com a identidade da sua empresa.