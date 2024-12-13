Crie Vídeos de Treinamento Interno de Marca que Envolvam Sua Equipe
Aumente o engajamento com guias profissionais de integração de funcionários e 'como fazer'. Crie facilmente vídeos de treinamento com marca usando avatares de IA.
Desenvolva um vídeo 'como fazer' conciso de 45 segundos projetado para a equipe de vendas, demonstrando o uso adequado de um novo recurso de CRM. O estilo visual deve ser limpo e prático, incorporando gravações de tela para guiar os usuários passo a passo, enquanto utiliza a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar rapidamente instruções concisas e precisas para um treinamento eficaz do produto.
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos de treinamento interno de marca especificamente para a equipe de marketing, delineando novas diretrizes de marca. O vídeo precisa de um estilo visual polido e consistente, utilizando os modelos e cenas de vídeo do HeyGen para garantir a adesão à estética da marca, com uma trilha sonora animada e narração clara e concisa.
Desenhe um anúncio interno urgente de 15 segundos para todos os funcionários sobre uma atualização de política, funcionando como um vídeo rápido de treinamento interno. A apresentação visual deve ser direta e fácil de seguir, com legendas proeminentes para garantir a acessibilidade para todos os espectadores, e um estilo de áudio claro e autoritário que transmita a importância da mensagem sem ambiguidade.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Aproveite o vídeo de IA para melhorar significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento em programas de treinamento interno.
Escale a Criação de Conteúdo de Treinamento.
Produza eficientemente um grande volume de vídeos e cursos de treinamento interno para alcançar todos os funcionários rapidamente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade?
A plataforma de vídeo de IA do HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento profissionais usando modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA e roteiros de texto para vídeo. Isso simplifica significativamente o processo de produção de vídeo e ajuda você a criar vídeos de treinamento de forma eficiente.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir a consistência da marca em vídeos de treinamento interno?
O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e até avatares de IA personalizados em seus vídeos de treinamento interno de marca. Você também pode atualizar facilmente os vídeos conforme necessário para manter a consistência em todos os vídeos de integração de funcionários.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos 'como fazer' abrangentes com recursos de acessibilidade?
Sim, o HeyGen oferece ferramentas poderosas para produzir vídeos 'como fazer' detalhados, incluindo opções para gravações de tela e anotações. Você também pode adicionar legendas ocultas sem esforço e utilizar a Tradução com 1 Clique para maior acessibilidade e alcance.
Como o HeyGen apoia o ciclo de vida e a implantação de vídeos de treinamento dentro de uma organização?
O HeyGen apoia todo o ciclo de vida dos vídeos de treinamento, desde a criação inicial até a implantação e análise. Nossa plataforma permite a fácil atualização de conteúdo e integra-se perfeitamente para compatibilidade com LMS, permitindo que você acompanhe efetivamente as análises de vídeo.