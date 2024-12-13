Crie Vídeos de Treinamento Interno de Marca que Envolvam Sua Equipe

Aumente o engajamento com guias profissionais de integração de funcionários e 'como fazer'. Crie facilmente vídeos de treinamento com marca usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo 'como fazer' conciso de 45 segundos projetado para a equipe de vendas, demonstrando o uso adequado de um novo recurso de CRM. O estilo visual deve ser limpo e prático, incorporando gravações de tela para guiar os usuários passo a passo, enquanto utiliza a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar rapidamente instruções concisas e precisas para um treinamento eficaz do produto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos de treinamento interno de marca especificamente para a equipe de marketing, delineando novas diretrizes de marca. O vídeo precisa de um estilo visual polido e consistente, utilizando os modelos e cenas de vídeo do HeyGen para garantir a adesão à estética da marca, com uma trilha sonora animada e narração clara e concisa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio interno urgente de 15 segundos para todos os funcionários sobre uma atualização de política, funcionando como um vídeo rápido de treinamento interno. A apresentação visual deve ser direta e fácil de seguir, com legendas proeminentes para garantir a acessibilidade para todos os espectadores, e um estilo de áudio claro e autoritário que transmita a importância da mensagem sem ambiguidade.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Intenção

Como Criar Vídeos de Treinamento Interno de Marca

Desenvolva conteúdo de treinamento profissional e consistente sem esforço, garantindo que sua equipe esteja sempre alinhada com a mensagem e os valores da sua marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar de IA
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento. Em seguida, selecione ou crie um **avatar de IA** para transmitir sua mensagem, tornando seus vídeos de treinamento envolventes e consistentes com a voz da sua marca.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Aplique a Marca
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo para estruturar seu conteúdo. Incorpore facilmente o logotipo e as cores da sua marca usando **controles de marca** para manter uma aparência coesa e profissional.
3
Step 3
Adicione Melhorias e Acessibilidade
Melhore seu vídeo com elementos visuais relevantes. Em seguida, gere automaticamente **legendas** para garantir que seu conteúdo de treinamento seja acessível e inclusivo para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Uma vez finalizado, **exporte** seu vídeo de treinamento de alta qualidade em vários formatos de proporção adequados para plataformas como seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS). Sua equipe agora pode acessar material de aprendizado consistente e com a marca.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Defesa da Marca

Crie vídeos de treinamento interno de marca inspiradores que motivem os funcionários e fortaleçam o entendimento e a defesa da marca.

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade?

A plataforma de vídeo de IA do HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento profissionais usando modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA e roteiros de texto para vídeo. Isso simplifica significativamente o processo de produção de vídeo e ajuda você a criar vídeos de treinamento de forma eficiente.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir a consistência da marca em vídeos de treinamento interno?

O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e até avatares de IA personalizados em seus vídeos de treinamento interno de marca. Você também pode atualizar facilmente os vídeos conforme necessário para manter a consistência em todos os vídeos de integração de funcionários.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos 'como fazer' abrangentes com recursos de acessibilidade?

Sim, o HeyGen oferece ferramentas poderosas para produzir vídeos 'como fazer' detalhados, incluindo opções para gravações de tela e anotações. Você também pode adicionar legendas ocultas sem esforço e utilizar a Tradução com 1 Clique para maior acessibilidade e alcance.

Como o HeyGen apoia o ciclo de vida e a implantação de vídeos de treinamento dentro de uma organização?

O HeyGen apoia todo o ciclo de vida dos vídeos de treinamento, desde a criação inicial até a implantação e análise. Nossa plataforma permite a fácil atualização de conteúdo e integra-se perfeitamente para compatibilidade com LMS, permitindo que você acompanhe efetivamente as análises de vídeo.

