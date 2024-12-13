Crie Vídeos de Anúncios Internos: Engaje Sua Equipe Instantaneamente
Garanta uma comunicação clara e impulsione o engajamento dos funcionários com facilidade. Transforme suas mensagens internas em vídeos dinâmicos usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 30 segundos celebrando a cultura da empresa, reconhecendo o 'Funcionário do Trimestre' em todos os departamentos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual e de áudio inspirador, destacando suas conquistas com transições dinâmicas. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça profissional e inspiradora.
Produza um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para o departamento de engenharia, fornecendo uma atualização rápida sobre o lançamento do novo projeto e os principais marcos. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e dinâmico, apresentando um avatar de IA explicando conceitos complexos de forma clara. Aproveite ao máximo os avatares de IA do HeyGen para um apresentador consistente e envolvente.
Desenhe um vídeo de atualizações corporativas de 50 segundos com o objetivo de promover a retenção de informações sobre as recentes mudanças nos benefícios para todos os funcionários. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, apresentando visuais claros e uma narração fácil de entender. Garanta que os detalhes críticos sejam acessíveis gerando legendas precisas usando o HeyGen.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Aumente o Treinamento e Engajamento dos Funcionários.
Melhore os vídeos de treinamento interno e atualizações corporativas com IA, aumentando o engajamento dos funcionários e a retenção de informações.
Escale o Compartilhamento de Conhecimento Interno.
Crie e distribua rapidamente vídeos essenciais de comunicação interna para integração, atualizações de políticas e conhecimento da equipe.
Como o HeyGen pode melhorar os vídeos de anúncios internos?
O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de anúncios internos atraentes e atualizações corporativas usando um Gerador de Vídeo de IA, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de informações.
Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de comunicação interna?
O HeyGen oferece recursos avançados como Avatares de IA e Texto-para-vídeo, simplificando a criação de diversos vídeos de comunicação interna e oferecendo vários modelos de vídeo para começar rapidamente.
O HeyGen suporta personalização de marca para vídeos corporativos?
Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente os logotipos e cores da sua empresa em todas as suas atualizações corporativas e vídeos de cultura da empresa, mantendo uma imagem de marca consistente.
Por que escolher o HeyGen para criar conteúdo de engajamento dos funcionários?
O HeyGen transforma o engajamento dos funcionários com sua plataforma fácil de usar, permitindo a produção rápida de vídeos internos de alta qualidade através de Atores de Voz de IA e eliminando a edição de vídeo complexa, promovendo um ambiente de trabalho voltado para vídeos.