Crie Vídeos de Anúncios Internos: Engaje Sua Equipe Instantaneamente

Garanta uma comunicação clara e impulsione o engajamento dos funcionários com facilidade. Transforme suas mensagens internas em vídeos dinâmicos usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

370/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 30 segundos celebrando a cultura da empresa, reconhecendo o 'Funcionário do Trimestre' em todos os departamentos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual e de áudio inspirador, destacando suas conquistas com transições dinâmicas. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça profissional e inspiradora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para o departamento de engenharia, fornecendo uma atualização rápida sobre o lançamento do novo projeto e os principais marcos. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e dinâmico, apresentando um avatar de IA explicando conceitos complexos de forma clara. Aproveite ao máximo os avatares de IA do HeyGen para um apresentador consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de atualizações corporativas de 50 segundos com o objetivo de promover a retenção de informações sobre as recentes mudanças nos benefícios para todos os funcionários. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, apresentando visuais claros e uma narração fácil de entender. Garanta que os detalhes críticos sejam acessíveis gerando legendas precisas usando o HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncios Internos

Simplifique sua comunicação interna e aumente o engajamento dos funcionários produzindo rapidamente anúncios em vídeo atraentes com a plataforma de IA do HeyGen.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Redija sua mensagem e, em seguida, use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para dar vida instantaneamente às suas palavras, garantindo uma comunicação interna clara.
2
Step 2
Selecione Seu Estilo de Vídeo
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para ser o rosto do seu anúncio ou utilize os modelos de vídeo do HeyGen para definir rapidamente o cenário, aumentando o engajamento dos funcionários.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Integre a identidade da sua empresa usando controles de Branding para adicionar logotipos, cores e fontes, tornando seus vídeos de anúncios internos exclusivamente seus.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para qualquer plataforma interna, entregando efetivamente suas atualizações corporativas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Corporativas Impactantes

.

Crie vídeos de anúncios internos e conteúdo de cultura da empresa atraentes para promover um ambiente de trabalho positivo e engajado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os vídeos de anúncios internos?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de anúncios internos atraentes e atualizações corporativas usando um Gerador de Vídeo de IA, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de informações.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de comunicação interna?

O HeyGen oferece recursos avançados como Avatares de IA e Texto-para-vídeo, simplificando a criação de diversos vídeos de comunicação interna e oferecendo vários modelos de vídeo para começar rapidamente.

O HeyGen suporta personalização de marca para vídeos corporativos?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente os logotipos e cores da sua empresa em todas as suas atualizações corporativas e vídeos de cultura da empresa, mantendo uma imagem de marca consistente.

Por que escolher o HeyGen para criar conteúdo de engajamento dos funcionários?

O HeyGen transforma o engajamento dos funcionários com sua plataforma fácil de usar, permitindo a produção rápida de vídeos internos de alta qualidade através de Atores de Voz de IA e eliminando a edição de vídeo complexa, promovendo um ambiente de trabalho voltado para vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo