Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho Interdepartamental

Aumente a eficiência da equipe e simplifique fluxos de trabalho digitais complexos transformando roteiros em vídeos envolventes com os avatares de IA da HeyGen.

409/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de fluxo de trabalho envolvente de 45 segundos para integrar novos contratados, especificamente gerentes de projeto, ilustrando um ciclo de vida típico de projeto desde a iniciação até a conclusão. Empregue um estilo visual amigável, informativo e encorajador com áudio limpo, apresentando avatares de IA para guiar os espectadores por cada etapa do processo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para a equipe de marketing e criadores de conteúdo, mostrando como gerar rapidamente atualizações consistentes de comunicação interdepartamental. O estilo visual deve ser moderno e inspirador com áudio energético, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para agilizar o processo de criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento de IA elegante de 30 segundos para todos os funcionários explicando os recursos essenciais de uma nova ferramenta digital implementada. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio conciso, instrutivo e confiante, utilizando a geração de narração da HeyGen para fornecer instruções cristalinas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho Interdepartamental

Simplifique a comunicação interna e aumente a eficiência transformando fluxos de trabalho complexos em vídeos envolventes e fáceis de entender com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando as etapas específicas do seu fluxo de trabalho interdepartamental. Use o recurso de Texto para Vídeo para converter suas instruções detalhadas em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Aumente a clareza e o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses avatares gerados por IA podem narrar seu fluxo de trabalho, tornando informações complexas mais acessíveis e consistentes entre os departamentos.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Reforce a identidade da sua empresa aplicando controles de Marca, como logotipos e cores da marca, diretamente aos seus vídeos. Isso garante consistência e uma aparência profissional em todas as suas comunicações interdepartamentais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seus vídeos de fluxo de trabalho estejam completos, utilize o recurso de redimensionamento e exportação de proporção para gerá-los no formato ideal para suas plataformas internas, garantindo compartilhamento e integração perfeitos entre os departamentos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Fluxo de Trabalho

.

Gere rapidamente vídeos de fluxo de trabalho interdepartamental profissionais e claros usando IA, simplificando o processo de criação de conteúdo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora a comunicação interdepartamental através de vídeos de fluxo de trabalho?

A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de fluxo de trabalho interdepartamental impactantes e vídeos de comunicação interna com facilidade. Utilizando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis, você pode rapidamente disseminar informações cruciais entre departamentos, garantindo uma mensagem clara e consistente.

Quais vantagens a HeyGen oferece para o desenvolvimento de Vídeos de Treinamento de IA?

A HeyGen oferece uma plataforma robusta para gerar Vídeos de Treinamento de IA de alta qualidade e vídeos de integração abrangentes sem produção extensa. Aproveite ferramentas alimentadas por IA, como conversão de texto para vídeo e roteiros personalizáveis, para produzir conteúdo educacional envolvente de forma eficiente para sua equipe.

A HeyGen pode simplificar nosso processo de criação de vídeos com roteiros personalizáveis?

Absolutamente, a plataforma da HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos permitindo que você transforme roteiros ou textos existentes em vídeos dinâmicos sem esforço. Com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e roteiros personalizáveis, você pode rapidamente gerar novos projetos de criação de conteúdo.

Com que rapidez posso gerar vídeos profissionais para vários fluxos de trabalho digitais?

A HeyGen acelera significativamente a criação de conteúdo, permitindo que você produza vídeos profissionais para qualquer fluxo de trabalho digital em minutos. Nossa interface intuitiva combinada com avatares gerados por IA e capacidades de texto para vídeo simplifica todo o processo de criação de vídeo, do roteiro à exportação final.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo