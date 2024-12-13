Crie Vídeos de Treinamento de Inspeção com IA

Aumente o engajamento no treinamento e a conformidade com vídeos de segurança profissionais, aproveitando avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos sobre procedimentos de inspeção para treinadores técnicos e oficiais de conformidade, detalhando etapas complexas com sobreposições de texto na tela e uma narração instrutiva e precisa. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir que cada ponto personalizável do roteiro seja coberto de forma precisa e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos de treinamento de segurança para funcionários, focando em um perigo específico, usando demonstrações visuais claras e áudio localizado. O estilo visual deve ser acessível e direto, complementado pela geração de Narração do HeyGen para transmitir informações de forma eficaz em diversas necessidades linguísticas.
Prompt de Exemplo 3
Aumente o engajamento no treinamento entre líderes de equipe e coordenadores de treinamento com um vídeo dinâmico de 45 segundos, apresentando um Porta-voz de IA enérgico transmitindo mensagens-chave. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para criar uma apresentação moderna e visualmente atraente com cortes rápidos e uma trilha sonora motivadora, tornando o conteúdo instantaneamente digerível e memorável.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Inspeção

Simplifique seu treinamento de segurança com vídeos impulsionados por IA, apresentando roteiros personalizáveis e avatares de IA para conteúdo envolvente e em conformidade com a OSHA, perfeito para equipes de RH e treinadores.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Elabore o conteúdo do seu procedimento de inspeção e, em seguida, converta facilmente seu texto em vídeo usando a poderosa funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro. Foque em uma linguagem clara e precisa do produto.
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para entregar seus vídeos de treinamento de segurança com uma identidade corporativa profissional e consistente.
Step 3
Adicione Narrações para Clareza
Melhore os resultados de aprendizagem e a acessibilidade gerando narrações com som natural para transmitir suas mensagens de segurança de forma eficaz.
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento de inspeção usando os recursos de exportação do HeyGen. Compartilhe facilmente seu conteúdo finalizado em várias plataformas ou integre-o para integração em aplicativos móveis, garantindo amplo engajamento no treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Inspeção Complexos

Transforme diretrizes de inspeção complexas e protocolos de segurança em vídeos claros e concisos impulsionados por IA, tornando informações complexas facilmente compreensíveis para todos os treinandos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de inspeção?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo para gerar vídeos de treinamento de inspeção de alta qualidade de forma eficiente. Os usuários podem facilmente transformar roteiros personalizáveis em conteúdo visual envolvente, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço de produção para criar vídeos essenciais de procedimentos de inspeção.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir vídeos de treinamento de segurança em conformidade com a OSHA?

O HeyGen apoia a criação de vídeos em conformidade com a OSHA, oferecendo opções para narrações claras e legendas precisas, que são cruciais para acessibilidade e compreensão. Os Vídeos de Porta-voz de IA da plataforma garantem a entrega consistente de mensagens de treinamento de segurança, ajudando as organizações a atenderem efetivamente aos padrões críticos de conformidade.

O HeyGen pode aumentar o engajamento no treinamento para equipes de RH com suas soluções baseadas em IA?

Com certeza. O HeyGen capacita equipes de RH e treinadores a criar conteúdo de treinamento dinâmico e envolvente usando avatares de IA e cenas personalizáveis. Essa abordagem baseada em IA aumenta significativamente o engajamento no treinamento, tornando tópicos complexos como procedimentos de inspeção mais digeríveis e memoráveis para os aprendizes.

O HeyGen suporta branding e personalização para conteúdo de treinamento de inspeção corporativa?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding e uma ampla seleção de modelos e cenas para garantir que sua identidade corporativa seja mantida em todos os vídeos de treinamento de inspeção. Você pode integrar elementos de marca de forma contínua e utilizar a biblioteca de mídia para criar vídeos de treinamento de segurança altamente profissionais e reconhecíveis.

