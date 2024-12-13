Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding e uma ampla seleção de modelos e cenas para garantir que sua identidade corporativa seja mantida em todos os vídeos de treinamento de inspeção. Você pode integrar elementos de marca de forma contínua e utilizar a biblioteca de mídia para criar vídeos de treinamento de segurança altamente profissionais e reconhecíveis.