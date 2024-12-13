Crie Vídeos de Procedimentos de Inspeção Instantaneamente

Eleve seus vídeos de treinamento de inspeção com vídeos envolventes e aumente o engajamento no treinamento usando avatares de IA.

388/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional detalhado de 90 segundos para funcionários existentes e departamentos de garantia de qualidade, focando em protocolos de conformidade atualizados para documentação de inspeção. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen e a função Texto-para-vídeo a partir do roteiro para manter a consistência da marca e entregar um estilo visual e auditivo preciso e instrutivo que destaque mudanças cruciais e garanta o registro adequado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de segurança energético de 45 segundos projetado para técnicos de campo e equipe operacional, servindo como um rápido lembrete sobre verificações de segurança críticas pré-inspeção. Aproveite as Legendas/captions e o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar um estilo visual dinâmico e orientado para a ação com um tom encorajador, tornando o vídeo envolvente acessível e impactante mesmo em ambientes barulhentos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia abrangente de 2 minutos 'como fazer' direcionado a criadores de vídeo internos e líderes de departamento, ilustrando as melhores práticas para criar novos vídeos de procedimentos de inspeção que mantenham a consistência da marca. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen junto com a função Texto-para-vídeo a partir do roteiro para produzir um estilo visual e auditivo polido e explicativo, garantindo que todo novo conteúdo esteja alinhado com as diretrizes da empresa e comunique efetivamente os procedimentos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Procedimentos de Inspeção

Transforme eficientemente sua documentação de inspeção em vídeos de treinamento envolventes e prontos para conformidade usando avatares de IA e cenas de marca, garantindo consistência da marca e melhor engajamento no treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Redija seu roteiro de procedimento de inspeção ou cole texto existente na HeyGen. Nossa plataforma usa seu roteiro para gerar conteúdo de vídeo inicial, simplificando o processo de criação do seu Vídeo de Inspeção Geral.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seus passos de inspeção. Enriqueça seu vídeo com modelos profissionais e cenas de marca para tornar seus vídeos de treinamento de inspeção visualmente atraentes.
3
Step 3
Adicione Sua Marca e Narração
Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de marca da HeyGen para manter a consistência da marca. Gere narrações com som natural e adicione legendas/captions para acessibilidade e comunicação clara, melhorando o engajamento no treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de inspeção envolvente exportando-o no formato de proporção desejado. Compartilhe facilmente sua documentação de inspeção de alta qualidade entre suas equipes de RH para treinamento de segurança e conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Inspeção Complexos

.

Use a IA para transformar diretrizes de inspeção complexas em vídeos claros e fáceis de entender, melhorando a compreensão e a eficiência operacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen podem melhorar os vídeos de treinamento de inspeção?

Os avatares de IA da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento de inspeção, proporcionando um apresentador consistente e profissional sem a necessidade de atores. Essas capacidades avançadas de IA garantem que o engajamento no treinamento permaneça alto, tornando procedimentos complexos mais fáceis de entender.

Qual é a maneira mais fácil de criar vídeos de procedimentos de inspeção com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de procedimentos de inspeção a partir de texto em minutos, simplificando todo o processo de produção. Sua plataforma intuitiva permite criar conteúdo de vídeo rapidamente, garantindo que sua equipe tenha documentação de inspeção clara e padronizada.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de inspeção envolventes que mantenham a consistência da marca?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de inspeção envolventes aproveitando cenas de marca e elementos personalizados para refletir a identidade da sua empresa. Isso garante a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo de inspeção, tornando-o profissional e reconhecível.

Como os vídeos da HeyGen ajudam na documentação de inspeção e conformidade para equipes de RH?

Os vídeos da HeyGen ajudam significativamente as equipes de RH a criar documentação de inspeção abrangente e materiais de treinamento de segurança. Esses vídeos de alta qualidade ajudam a garantir a conformidade com os padrões da indústria e fornecem guias visuais claros para todos os procedimentos necessários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo