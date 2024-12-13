Crie Vídeos de Programas de Inovação que Inspiram Mudança
Impulsione seu programa de inovação transformando roteiros em vídeos cativantes rapidamente, aproveitando a criação de texto-para-vídeo da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos mostrando avanços na eficiência de "manufatura" e integração de "design de produto", com foco especial no papel dos "robôs" colaborativos. Direcione este conteúdo para executivos de manufatura e equipes de desenvolvimento de produtos, empregando tomadas dinâmicas de linhas de montagem, modelos 3D, uma narração precisa e informativa, e uma paisagem sonora industrial moderna. Com a HeyGen, os usuários podem facilmente criar este vídeo a partir de um roteiro usando Texto-para-vídeo e aprimorá-lo com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Produza um vídeo curto inspirador de 1,5 minuto explorando como o "Design Centrado no Humano" impulsiona a inovação técnica, enfatizando a "empatia" como um componente central da futura "visão técnica". Este vídeo é direcionado a designers de UX/UI, gerentes de produto e líderes de inovação, apresentando entrevistas envolventes, visualizações de jornadas do usuário, uma voz calorosa e tranquilizadora, e música de fundo inspiradora. As legendas da HeyGen garantirão acessibilidade, enquanto diversos Modelos & cenas podem acelerar o processo de criação.
Imagine um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos detalhando a implementação estratégica de "automação" para melhorar o "bem-estar" dentro do "mundo corporativo". Destinado a líderes de RH, gerentes de mudança organizacional e estrategistas corporativos, este vídeo deve manter uma estética profissional e limpa com uma voz calma, porém confiante, e uma trilha sonora orquestral. Aproveite o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas e utilize avatares de IA para transmitir insights chave.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento de Programas de Inovação.
Aprimore o aprendizado e o engajamento em programas de inovação com vídeos impulsionados por IA, melhorando a retenção de conhecimento e promovendo uma cultura de aprendizado contínuo.
Inspire Inovação e Mudança Cultural.
Produza vídeos poderosos e inspiradores para motivar equipes, impulsionar novas ideias e comunicar efetivamente visões para inovação e mudança cultural dentro de sua organização.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen aproveita tecnologia avançada como avatares de IA para comunicação de visão técnica?
A HeyGen utiliza avatares de IA de ponta para transformar visões técnicas complexas em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando a comunicação no mundo corporativo. Essa automação permite a produção eficiente de explicações detalhadas.
A HeyGen pode nos ajudar a criar vídeos curtos atraentes para nosso programa de inovação?
Com certeza. A HeyGen capacita você a criar facilmente vídeos de programas de inovação e vídeos curtos, fornecendo ferramentas poderosas de geração de texto-para-vídeo e narração para uma narrativa eficaz. Seus diversos modelos tornam o processo simples.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para design de aplicações empresariais?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos vídeos, perfeito para um design consistente para negócios. Você também pode utilizar sua biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas do mundo corporativo.
Como a HeyGen pode apoiar iniciativas de inovação e mudança cultural através de vídeos?
A HeyGen facilita a inovação e a mudança cultural ao permitir uma comunicação clara e acessível por vídeo, promovendo maior compreensão e empatia. Recursos como legendas automáticas e geração de narração garantem que suas mensagens sobre bem-estar alcancem efetivamente todos os públicos.