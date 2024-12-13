Crie Vídeos de Programas de Inovação que Inspiram Mudança

Impulsione seu programa de inovação transformando roteiros em vídeos cativantes rapidamente, aproveitando a criação de texto-para-vídeo da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos mostrando avanços na eficiência de "manufatura" e integração de "design de produto", com foco especial no papel dos "robôs" colaborativos. Direcione este conteúdo para executivos de manufatura e equipes de desenvolvimento de produtos, empregando tomadas dinâmicas de linhas de montagem, modelos 3D, uma narração precisa e informativa, e uma paisagem sonora industrial moderna. Com a HeyGen, os usuários podem facilmente criar este vídeo a partir de um roteiro usando Texto-para-vídeo e aprimorá-lo com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto inspirador de 1,5 minuto explorando como o "Design Centrado no Humano" impulsiona a inovação técnica, enfatizando a "empatia" como um componente central da futura "visão técnica". Este vídeo é direcionado a designers de UX/UI, gerentes de produto e líderes de inovação, apresentando entrevistas envolventes, visualizações de jornadas do usuário, uma voz calorosa e tranquilizadora, e música de fundo inspiradora. As legendas da HeyGen garantirão acessibilidade, enquanto diversos Modelos & cenas podem acelerar o processo de criação.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos detalhando a implementação estratégica de "automação" para melhorar o "bem-estar" dentro do "mundo corporativo". Destinado a líderes de RH, gerentes de mudança organizacional e estrategistas corporativos, este vídeo deve manter uma estética profissional e limpa com uma voz calma, porém confiante, e uma trilha sonora orquestral. Aproveite o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas e utilize avatares de IA para transmitir insights chave.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Programas de Inovação

Eleve seu mundo corporativo com vídeos curtos envolventes que inspiram inovação e promovem mudanças culturais positivas sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Desenvolva um roteiro envolvente para contar sua história de inovação. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos, garantindo uma narrativa clara.
2
Step 2
Selecione Visuais Envolventes
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e modelos para representar seu programa de inovação. Esses visuais ajudam a comunicar ideias complexas e promovem inovação e mudança cultural dentro de sua organização.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Integre a identidade da sua marca usando controles de Branding (logotipo, cores) para manter a consistência. Isso garante que seus vídeos estejam alinhados com seus princípios de design para negócios e aumentem o reconhecimento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Finalize seu vídeo para várias plataformas usando redimensionamento de proporção & exportações. Produza vídeos curtos impactantes que alcancem efetivamente seu público e inspirem ação em suas equipes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Engaje Audiências com Vídeos Curtos de Inovação

Crie e compartilhe rapidamente vídeos curtos e envolventes para redes sociais, destacando iniciativas de inovação e promovendo uma conscientização e participação mais amplas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen aproveita tecnologia avançada como avatares de IA para comunicação de visão técnica?

A HeyGen utiliza avatares de IA de ponta para transformar visões técnicas complexas em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando a comunicação no mundo corporativo. Essa automação permite a produção eficiente de explicações detalhadas.

A HeyGen pode nos ajudar a criar vídeos curtos atraentes para nosso programa de inovação?

Com certeza. A HeyGen capacita você a criar facilmente vídeos de programas de inovação e vídeos curtos, fornecendo ferramentas poderosas de geração de texto-para-vídeo e narração para uma narrativa eficaz. Seus diversos modelos tornam o processo simples.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para design de aplicações empresariais?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos vídeos, perfeito para um design consistente para negócios. Você também pode utilizar sua biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas do mundo corporativo.

Como a HeyGen pode apoiar iniciativas de inovação e mudança cultural através de vídeos?

A HeyGen facilita a inovação e a mudança cultural ao permitir uma comunicação clara e acessível por vídeo, promovendo maior compreensão e empatia. Recursos como legendas automáticas e geração de narração garantem que suas mensagens sobre bem-estar alcancem efetivamente todos os públicos.

