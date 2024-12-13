crie vídeos de relatórios de lesões com IA
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva uma demonstração técnica de 1,5 minuto para gerentes de segurança, ilustrando como Adicionar Indivíduos a um Relatório de Lesão dentro de um Aplicativo de Rastreamento de Lesões (ITA). A abordagem visual requer filmagens precisas da interface do software, apoiadas por anotações precisas e um narrador experiente explicando cada clique e entrada. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar perfeitamente gravações de tela personalizadas e garantir que todas as instruções sejam claras com legendas para acessibilidade.
Crie um vídeo de conformidade de 2 minutos voltado para pequenos empresários e oficiais de conformidade, desmistificando os requisitos de Registro do log 300 da OSHA. O vídeo deve adotar um estilo visual formal e autoritário, utilizando gráficos profissionais e visualizações de dados simples para explicar regulamentos complexos. Empregue os diversos Modelos & cenas da HeyGen para estruturar a narrativa de forma eficaz, aprimorando a explicação com uma geração de Narração confiante e explicativa.
Desenhe um vídeo impactante de 45 segundos para todos os funcionários e supervisores, enfatizando o papel crucial dos dados precisos de lesões e doenças na prevenção eficaz de riscos. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando gráficos animados concisos para ilustrar o impacto do relatório oportuno, emparelhado com uma voz clara e direta. Aproveite o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas e envolver os espectadores com avatares de IA dinâmicos entregando mensagens-chave.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Treinamento de Segurança no Trabalho.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento vital de segurança no trabalho e relatórios de lesões com conteúdo de vídeo dinâmico impulsionado por IA.
Crie Guias de Relatórios Abrangentes.
Desenvolva guias e tutoriais detalhados para sistemas de relatórios de lesões e conformidade com a OSHA, acessíveis a todos os trabalhadores globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nosso processo de criação de vídeos de relatórios de lesões?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de relatórios de lesões de forma eficiente, transformando roteiros em apresentações profissionais com avatares de IA e narrações automatizadas. Isso agiliza o processo de documentação para relatórios de incidentes cruciais e melhora a clareza para sua equipe.
Qual é o papel da HeyGen na explicação de um Sistema de Relatórios de Lesões?
A HeyGen simplifica a explicação de Sistemas de Relatórios de Lesões complexos, permitindo que você crie guias de vídeo envolventes usando avatares de IA e modelos pré-desenhados. Essas ferramentas visuais são eficazes para treinar a equipe sobre como registrar com precisão dados de lesões e doenças.
A HeyGen pode ajudar a manter a conformidade com os requisitos do log 300 da OSHA através de vídeo?
Sim, a HeyGen pode ajudá-lo a produzir vídeos claros e concisos explicando a importância e o processo de Registro preciso para o log 300 da OSHA. Utilizando avatares de IA, esses vídeos garantem comunicação consistente e profissional sobre procedimentos de conformidade.
Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de segurança no trabalho com nossa marca?
A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa em todos os vídeos de segurança no trabalho. Você também pode aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca para prevenção de riscos.