Simplifique seu sistema de relatórios de lesões e melhore a segurança dos trabalhadores. Gere vídeos claros de segurança no trabalho com avatares de IA profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração técnica de 1,5 minuto para gerentes de segurança, ilustrando como Adicionar Indivíduos a um Relatório de Lesão dentro de um Aplicativo de Rastreamento de Lesões (ITA). A abordagem visual requer filmagens precisas da interface do software, apoiadas por anotações precisas e um narrador experiente explicando cada clique e entrada. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar perfeitamente gravações de tela personalizadas e garantir que todas as instruções sejam claras com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de conformidade de 2 minutos voltado para pequenos empresários e oficiais de conformidade, desmistificando os requisitos de Registro do log 300 da OSHA. O vídeo deve adotar um estilo visual formal e autoritário, utilizando gráficos profissionais e visualizações de dados simples para explicar regulamentos complexos. Empregue os diversos Modelos & cenas da HeyGen para estruturar a narrativa de forma eficaz, aprimorando a explicação com uma geração de Narração confiante e explicativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 45 segundos para todos os funcionários e supervisores, enfatizando o papel crucial dos dados precisos de lesões e doenças na prevenção eficaz de riscos. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando gráficos animados concisos para ilustrar o impacto do relatório oportuno, emparelhado com uma voz clara e direta. Aproveite o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas e envolver os espectadores com avatares de IA dinâmicos entregando mensagens-chave.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Relatórios de Lesões

Simplifique seu treinamento de relatórios de incidentes e melhore a segurança dos trabalhadores produzindo vídeos claros e profissionais de relatórios de lesões com a HeyGen.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva um roteiro claro delineando os passos para seu Sistema de Relatórios de Lesões. Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
Step 2
Escolha Seus Visuais
Aprimore seu vídeo selecionando um avatar de IA da HeyGen apropriado para explicar visualmente procedimentos complexos para criar vídeos de segurança no trabalho eficazes.
Step 3
Adicione Elementos Profissionais
Incorpore controles de marca essenciais, como o logotipo e as cores da sua empresa, para manter a consistência e apresentar profissionalmente seus procedimentos de registro.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo de relatório de lesões para várias plataformas utilizando o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen, garantindo comunicação clara de informações críticas como os requisitos do log 300 da OSHA.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique os Procedimentos de Relatórios de Lesões

Desmembre dados complexos de lesões e doenças, arquivamento de relatórios de incidentes e procedimentos do log 300 da OSHA em vídeos fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nosso processo de criação de vídeos de relatórios de lesões?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de relatórios de lesões de forma eficiente, transformando roteiros em apresentações profissionais com avatares de IA e narrações automatizadas. Isso agiliza o processo de documentação para relatórios de incidentes cruciais e melhora a clareza para sua equipe.

Qual é o papel da HeyGen na explicação de um Sistema de Relatórios de Lesões?

A HeyGen simplifica a explicação de Sistemas de Relatórios de Lesões complexos, permitindo que você crie guias de vídeo envolventes usando avatares de IA e modelos pré-desenhados. Essas ferramentas visuais são eficazes para treinar a equipe sobre como registrar com precisão dados de lesões e doenças.

A HeyGen pode ajudar a manter a conformidade com os requisitos do log 300 da OSHA através de vídeo?

Sim, a HeyGen pode ajudá-lo a produzir vídeos claros e concisos explicando a importância e o processo de Registro preciso para o log 300 da OSHA. Utilizando avatares de IA, esses vídeos garantem comunicação consistente e profissional sobre procedimentos de conformidade.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de segurança no trabalho com nossa marca?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa em todos os vídeos de segurança no trabalho. Você também pode aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca para prevenção de riscos.

