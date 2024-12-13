Após criar seu vídeo de RSC com a HeyGen, você pode facilmente exportá-lo em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas, permitindo que você compartilhe amplamente seu vídeo de RSC nas redes sociais e outros canais. Isso garante que sua mensagem alcance um público amplo, promovendo a conscientização e maximizando o impacto da sua empresa.