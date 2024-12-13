Crie Vídeos de RSC Poderosos que Inspiram Ação

Promova facilmente a conscientização e inspire ação com modelos e cenas personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo animado de 45 segundos para equipes de marketing e comunicação, demonstrando como é fácil usar os Modelos de Vídeo de Iniciativa de RSC da HeyGen para produzir conteúdo envolvente. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno com uma narração concisa, utilizando os Modelos & cenas da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para mostrar a rápida criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um poderoso vídeo de 30 segundos para redes sociais para promover a conscientização sobre o impacto da sua empresa, direcionado ao público em geral e seguidores de redes sociais. O vídeo deve ter um estilo dinâmico, visualmente rico e emocionalmente ressonante, usando música de fundo edificante e legendas na tela, aproveitando ao máximo o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Esboce uma visão geral corporativa de 55 segundos que sirva para criar vídeos de RSC poderosos, especificamente para gerentes de marca e profissionais de RP que buscam compartilhar efetivamente seu vídeo de RSC amplamente em várias plataformas. Este prompt requer um estilo de narrativa visual polido, profissional e impactante, aproveitando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para adaptabilidade de plataforma e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração eficiente de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Iniciativa

Crie facilmente vídeos de RSC poderosos que promovem a conscientização e inspiram ação com nossa plataforma intuitiva de criação de vídeos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de Modelos de Vídeo de Iniciativa de RSC profissionais para iniciar rapidamente seu projeto. Utilize nossos diversos Modelos & cenas para encontrar a base perfeita.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando seu roteiro e ajustando elementos visuais. Aproveite nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar narrativas envolventes sem esforço, tornando seu conteúdo personalizável.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Integre o logotipo, as cores e a mídia de estoque da sua empresa para refletir a identidade da sua marca. Aplique controles de Branding (logotipo, cores) para mostrar o impacto da sua empresa de forma profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo de visão geral de iniciativa e prepare-o para distribuição. Use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizar seu vídeo para várias plataformas e compartilhe amplamente seu vídeo de RSC.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre o Impacto da Iniciativa com Vídeo de IA

Produza vídeos de IA envolventes para mostrar efetivamente suas iniciativas de RSC, demonstrando impacto tangível e construindo confiança com as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Por que as equipes de marketing e comunicação devem usar a HeyGen para criar vídeos de RSC poderosos?

A HeyGen oferece uma plataforma de criação de vídeos fácil de usar, permitindo que as equipes de marketing e comunicação produzam conteúdo envolvente para suas iniciativas de RSC sem esforço. Nossa plataforma ajuda a promover a conscientização e inspirar ação, amplificando o impacto da sua empresa por meio de vídeos de RSC de alta qualidade.

A HeyGen oferece Modelos de Vídeo de Iniciativa de RSC para agilizar a criação?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de Modelos de Vídeo de Iniciativa de RSC personalizáveis, permitindo que você crie rapidamente conteúdo profissional e envolvente. Você pode personalizar esses modelos com seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, para garantir que sua mensagem ressoe de forma autêntica.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de RSC envolventes?

A HeyGen utiliza recursos avançados de IA, como avatares de IA realistas, geração de texto-para-vídeo e capacidades de narração em IA para aprimorar seus vídeos de RSC. Essas ferramentas ajudam a produzir conteúdo altamente envolvente de forma eficiente, tornando mensagens complexas acessíveis e impactantes.

Como posso compartilhar meu vídeo de RSC criado com a HeyGen para maximizar o impacto da minha empresa?

Após criar seu vídeo de RSC com a HeyGen, você pode facilmente exportá-lo em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas, permitindo que você compartilhe amplamente seu vídeo de RSC nas redes sociais e outros canais. Isso garante que sua mensagem alcance um público amplo, promovendo a conscientização e maximizando o impacto da sua empresa.

