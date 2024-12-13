Crie Vídeos Básicos de Infosec Facilmente com IA

Melhore o treinamento em cibersegurança com vídeos envolventes no estilo de microaprendizado usando avatares de IA para melhorar a retenção dos funcionários.

419/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos (1,5 minuto) para novos contratados e equipes corporativas sobre defesa contra engenharia social, apresentando visuais profissionais baseados em cenários e uma narração autoritária. Incorpore avatares de IA da HeyGen para simular interações do mundo real, demonstrando princípios-chave de conformidade com políticas e práticas seguras de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo abrangente de 2 minutos para funcionários adjacentes à TI e a força de trabalho em geral, detalhando ameaças comuns de cibersegurança. Este vídeo deve empregar um estilo visual rico em infográficos com transições dinâmicas e uma narração calma e informativa. Utilize os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para agilizar a criação, garantindo que as informações principais sejam facilmente digeríveis para melhor aprendizado e retenção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo animado de 45 segundos para todos os funcionários, visando aumentar o engajamento dos funcionários com as melhores práticas de cibersegurança, utilizando um estilo visual moderno com destaques de texto na tela e uma narração confiante. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para adicionar uma trilha de áudio consistente e profissional, garantindo que o estilo de microaprendizado seja eficaz e memorável para todos os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Básicos de Infosec

Produza facilmente vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes com as ferramentas alimentadas por IA da HeyGen, aumentando a conscientização dos funcionários e a retenção de aprendizado contra ameaças modernas.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo Básico de Infosec
Comece facilmente a produção do seu vídeo de treinamento em cibersegurança aproveitando a extensa biblioteca de 'Modelos e cenas' da HeyGen para estruturar seu conteúdo de forma eficaz.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Personalize o Roteiro
Melhore a clareza da sua mensagem escolhendo entre vários 'avatares de IA' e adaptando seu roteiro para transmitir informações-chave de forma eficiente.
3
Step 3
Adicione Narrações e Visuais Envolventes
Cative seu público com conteúdo de alta qualidade usando o recurso avançado de 'Geração de Narração' da HeyGen, tornando tópicos complexos mais fáceis de entender.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento Final em Cibersegurança
Conclua seu projeto usando 'Redimensionamento de proporção e exportações' para garantir que seu vídeo finalizado esteja perfeitamente formatado para distribuição em várias plataformas, auxiliando no aprendizado e retenção.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Infosec

.

Comunique claramente ameaças complexas de cibersegurança e diretrizes de conformidade com políticas usando explicações acessíveis geradas por vídeo com IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar treinamentos de cibersegurança envolventes para os funcionários?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em cibersegurança atraentes usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis. Esses vídeos podem cobrir tópicos vitais como conscientização sobre phishing e conformidade com políticas, garantindo melhor engajamento dos funcionários e retenção de informações cruciais.

A HeyGen oferece modelos especificamente para vídeos básicos de infosec?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos e cenas personalizáveis que podem ser adaptados para criar vídeos básicos de infosec rapidamente. Esses modelos ajudam a agilizar o processo de produção, permitindo que você se concentre no conteúdo para um treinamento eficaz no estilo de microaprendizado.

Quais ferramentas alimentadas por IA a HeyGen utiliza para produção de vídeos?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, para transformar roteiros em vídeos profissionais. Isso inclui geração de narração de alta qualidade e opções de legendas, acelerando significativamente o processo de criação de vídeos básicos de infosec.

Posso personalizar a marca dos meus vídeos de treinamento em cibersegurança com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite controles completos de marca, permitindo que você adicione o logotipo da sua empresa, ajuste cores e incorpore sua própria mídia nos vídeos de treinamento dos funcionários. Isso garante que o conteúdo de treinamento em cibersegurança seja consistente com sua marca e reforce a conformidade com políticas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo