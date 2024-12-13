Crie Vídeos Básicos de Infosec Facilmente com IA
Melhore o treinamento em cibersegurança com vídeos envolventes no estilo de microaprendizado usando avatares de IA para melhorar a retenção dos funcionários.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos (1,5 minuto) para novos contratados e equipes corporativas sobre defesa contra engenharia social, apresentando visuais profissionais baseados em cenários e uma narração autoritária. Incorpore avatares de IA da HeyGen para simular interações do mundo real, demonstrando princípios-chave de conformidade com políticas e práticas seguras de forma eficaz.
Desenhe um vídeo informativo abrangente de 2 minutos para funcionários adjacentes à TI e a força de trabalho em geral, detalhando ameaças comuns de cibersegurança. Este vídeo deve empregar um estilo visual rico em infográficos com transições dinâmicas e uma narração calma e informativa. Utilize os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para agilizar a criação, garantindo que as informações principais sejam facilmente digeríveis para melhor aprendizado e retenção.
Crie um vídeo animado de 45 segundos para todos os funcionários, visando aumentar o engajamento dos funcionários com as melhores práticas de cibersegurança, utilizando um estilo visual moderno com destaques de texto na tela e uma narração confiante. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para adicionar uma trilha de áudio consistente e profissional, garantindo que o estilo de microaprendizado seja eficaz e memorável para todos os funcionários.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento em Cibersegurança.
Produza vídeos e cursos básicos de infosec de forma abrangente e eficiente, alcançando todos os funcionários com conhecimento vital de cibersegurança.
Aumente o Engajamento dos Funcionários no Treinamento.
Aumente a participação dos funcionários e a retenção de aprendizado para a conscientização crítica sobre cibersegurança com vídeos de treinamento dinâmicos alimentados por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar treinamentos de cibersegurança envolventes para os funcionários?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em cibersegurança atraentes usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis. Esses vídeos podem cobrir tópicos vitais como conscientização sobre phishing e conformidade com políticas, garantindo melhor engajamento dos funcionários e retenção de informações cruciais.
A HeyGen oferece modelos especificamente para vídeos básicos de infosec?
Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos e cenas personalizáveis que podem ser adaptados para criar vídeos básicos de infosec rapidamente. Esses modelos ajudam a agilizar o processo de produção, permitindo que você se concentre no conteúdo para um treinamento eficaz no estilo de microaprendizado.
Quais ferramentas alimentadas por IA a HeyGen utiliza para produção de vídeos?
A HeyGen utiliza ferramentas avançadas alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, para transformar roteiros em vídeos profissionais. Isso inclui geração de narração de alta qualidade e opções de legendas, acelerando significativamente o processo de criação de vídeos básicos de infosec.
Posso personalizar a marca dos meus vídeos de treinamento em cibersegurança com a HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen permite controles completos de marca, permitindo que você adicione o logotipo da sua empresa, ajuste cores e incorpore sua própria mídia nos vídeos de treinamento dos funcionários. Isso garante que o conteúdo de treinamento em cibersegurança seja consistente com sua marca e reforce a conformidade com políticas.