Capacite sua equipe com conhecimento crítico de segurança. Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas para tópicos como phishing e proteção de dados.

443/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conscientização sobre 'proteção de dados' de 2 minutos, voltado para uma força de trabalho remota e híbrida, focando em colaboração segura e gerenciamento de dispositivos. O estilo deve ser envolvente e informativo, empregando diversos avatares de IA para representar vários cenários de trabalho em casa. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para dar personalidades realistas ao seu conteúdo instrucional.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um tutorial animado de 60 segundos para usuários gerais e novos contratados explicando a importância e a configuração da 'autenticação de dois fatores'. O estilo visual deve ser limpo, passo a passo e fácil de seguir, complementado por um tom de áudio animado e encorajador. Maximize a clareza e o engajamento usando a geração de narração da HeyGen para narrar o processo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo urgente, mas claro, de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e funcionários não técnicos sobre como reconhecer ameaças de 'malware e ransomware'. O estilo visual e de áudio deve transmitir avisos críticos de forma concisa, usando mídia de impacto para ilustrar cenários potenciais de infecção sem causar alarme indevido. Melhore a narrativa visual de forma eficaz incorporando ativos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conscientização em Segurança da Informação

Produza facilmente vídeos de microlearning de conscientização em cibersegurança envolventes com precisão impulsionada por IA para educar sua equipe e fortalecer os protocolos de segurança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece inserindo seu roteiro de conscientização em segurança na HeyGen. Nossa plataforma utiliza sua capacidade de Texto-para-vídeo para transformar seu texto em um vídeo dinâmico de conscientização em segurança da informação impulsionado por IA, tornando a geração de conteúdo rápida e simples.
2
Step 2
Selecione e Personalize Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de avatares de IA. Escolha o porta-voz de IA perfeito para representar sua marca, garantindo clareza e empatia no seu treinamento em cibersegurança.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo selecionando entre uma variedade de Modelos e cenas. Adicione mídia relevante e aplique seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, para reforçar a identidade organizacional ao longo das cenas personalizáveis.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de conscientização em segurança da informação envolvente adicionando legendas e otimizando a proporção de aspecto. Exporte facilmente seus vídeos de microlearning concluídos no formato desejado, prontos para implantação imediata em seus programas de treinamento em segurança.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Segurança

Desmistifique ameaças cibernéticas complexas e melhores práticas através de vídeos claros e envolventes gerados por IA para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de conscientização em segurança da informação impulsionados por IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem facilmente vídeos de conscientização em cibersegurança a partir de roteiros. Isso simplifica a produção de programas de treinamento de segurança impactantes, garantindo uma mensagem consistente em todos os módulos.

A HeyGen pode personalizar vídeos de conscientização em segurança da informação para diferentes necessidades de treinamento?

Com certeza. A HeyGen oferece cenas personalizáveis, controles de marca e uma biblioteca de mídia para adaptar seus vídeos de conscientização em cibersegurança. Você pode facilmente ajustar o conteúdo para microlearning, cobrindo tópicos como phishing, malware e melhores práticas de segurança com visuais e branding relevantes.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para conscientização em cibersegurança multilíngue?

A HeyGen suporta geração robusta de narração e legendas, permitindo a criação de vídeos de conscientização em cibersegurança em vários idiomas. Isso garante que suas melhores práticas de segurança e diretrizes de proteção de dados alcancem efetivamente uma força de trabalho global.

Como a HeyGen simplifica o processo para criar vídeos de conscientização em segurança da informação rapidamente?

A HeyGen simplifica a geração de vídeos com IA convertendo roteiros diretamente em vídeos polidos com avatares de IA e narrações. Este processo rápido de texto-para-vídeo permite que as organizações produzam eficientemente conteúdo de microlearning sobre tópicos como autenticação de dois fatores e proteção de dados.

