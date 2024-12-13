O HeyGen capacita criadores de conteúdo a produzir anúncios de vídeo atraentes e criar vídeos de programas de influenciadores sem esforço. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto, geração de narração e legendas, o HeyGen simplifica a otimização e publicação de conteúdo de alta qualidade para várias plataformas de mídia social, aprimorando os esforços de marketing de criadores.