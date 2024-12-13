Crie Vídeos de Programas de Influenciadores: Maximize Seu Alcance

Gere vídeos de marketing de criadores impressionantes com avatares de AI ultra-realistas, aumentando o engajamento de forma acessível.

322/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza uma narrativa envolvente de 45 segundos para gerentes de marketing, mostrando uma campanha hipotética de marketing de criadores bem-sucedida usando Influenciadores de AI. Utilize um estilo visual moderno e inspirador com música de fundo energética, ilustrando o poder de converter um simples Texto-em-vídeo de roteiro em histórias de marca impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e equipes de marketing, orientando-os sobre como criar conteúdo rapidamente para um programa de influenciadores. Utilize visuais claros e passo a passo com uma narração calma e instrutiva, destacando a eficiência de usar os diversos Modelos e cenas do HeyGen para agilizar a criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio sofisticado de 30 segundos voltado para marcas que buscam conteúdo de influenciadores de alta qualidade e personalizado. O vídeo deve mostrar visuais polidos de diferentes estilos de avatares de AI e fundos personalizados, acompanhados por música de fundo profissional, enfatizando a capacidade de Personalizar o estilo e alcançar a mensagem perfeita com geração avançada de Narração.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Programas de Influenciadores

Gere vídeos de influenciadores atraentes e escaláveis usando Influenciadores de AI para impulsionar seus esforços de marketing e conectar-se com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Influenciador de AI
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de AI ou crie um personalizado para representar perfeitamente sua marca e mensagem para seus vídeos de programas de influenciadores.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Narração
Insira seus prompts de texto para gerar um roteiro envolvente, aproveitando a capacidade de texto-em-vídeo de roteiro do HeyGen para dar vida à mensagem do seu influenciador de AI.
3
Step 3
Personalize o Estilo do Seu Vídeo
Refine seu vídeo com vários modelos e cenas. Aplique os controles de branding do HeyGen, como logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo de influenciador esteja perfeitamente alinhado.
4
Step 4
Exporte e Publique
Gere legendas para acessibilidade, depois exporte seus vídeos de programas de influenciadores de alta qualidade usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, prontos para plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Inspirador e Motivacional

.

Capacite influenciadores a criar facilmente conteúdo de vídeo inspirador e motivacional que ressoe profundamente com seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos únicos de influenciadores de AI para minha marca?

O Gerador de Influenciadores de AI do HeyGen permite que você crie influenciadores de AI ultra-realistas e vídeos de avatares cativantes a partir de simples prompts de texto. Você pode personalizar o estilo e a voz deles, tornando-os perfeitos para o marketing moderno de criadores e colaborações de marca sem complicações.

O que torna o HeyGen uma poderosa ferramenta de AI generativa para criação de vídeos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais transformando roteiros de texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando sua avançada ferramenta de AI generativa. O Gerador de Vídeos de AI oferece robustas capacidades de texto-em-vídeo, oferecendo uma variedade de modelos e uma rica biblioteca de mídia para produzir vídeos impressionantes de forma eficiente.

Posso personalizar o estilo dos avatares de AI e vídeos dentro do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte o estilo dos seus avatares de AI e vídeos para combinar perfeitamente com a estética da sua marca. Você também pode aplicar controles de branding como logotipos e cores, garantindo que cada vídeo mantenha uma qualidade criativa consistente.

Como o HeyGen apoia o marketing de criadores em plataformas de mídia social?

O HeyGen capacita criadores de conteúdo a produzir anúncios de vídeo atraentes e criar vídeos de programas de influenciadores sem esforço. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto, geração de narração e legendas, o HeyGen simplifica a otimização e publicação de conteúdo de alta qualidade para várias plataformas de mídia social, aprimorando os esforços de marketing de criadores.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo