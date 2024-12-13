Crie Vídeos de Diretrizes para Influenciadores

Crie diretrizes de vídeo envolventes para suas campanhas de marketing de influenciadores sem esforço. Use Texto para vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem de marca consistente e um engajamento autêntico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Sua tarefa é produzir um vídeo conciso de 30 segundos para influenciadores de marca já existentes, delineando claramente os "faça e não faça" cruciais para a criação eficaz de conteúdo em vídeo. Esta peça exige um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e sobreposições de texto impactantes, gerados de forma eficiente ao utilizar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Considere criar um inspirador vídeo de 60 segundos de "Narrativa de Marca", direcionado a influenciadores experientes. Este vídeo ilustrará como integrar perfeitamente seu conteúdo com a narrativa central da marca, utilizando um estilo visual e de áudio cinematográfico e emotivo, com o amplo "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen fornecendo visuais de fundo evocativos que ressoam profundamente.
Prompt de Exemplo 3
Precisamos de um vídeo tutorial rápido de 30 segundos, direcionado a todos os influenciadores ativos, demonstrando as melhores práticas para otimizar "diretrizes de vídeo envolventes" especificamente para plataformas como o TikTok. Este vídeo deve empregar um estilo visual limpo e instrutivo, narrado por uma voz clara de IA, fazendo bom uso dos "Modelos e cenas" da HeyGen para estruturar as dicas rápidas de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Diretrizes para Influenciadores

Crie diretrizes de vídeo claras e envolventes para suas campanhas de influenciadores rapidamente com IA, garantindo uma mensagem consistente e um engajamento autêntico.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando as informações principais e escrevendo um roteiro detalhado para suas diretrizes de influenciadores. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para converter seu conteúdo escrito em cenas dinâmicas de forma fácil, impulsionando a criação eficaz de conteúdo em vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e entregar as diretrizes com um tom profissional e envolvente. Isso dá vida às suas instruções, aproveitando o poder das ferramentas de IA.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo incorporando o visual único da sua marca. Use os controles de branding da HeyGen para adicionar seu logotipo, cores específicas e outros elementos visuais que reforcem a identidade da sua marca, criando diretrizes de vídeo verdadeiramente envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar seu vídeo para várias plataformas. Distribua essas diretrizes claras e concisas para facilitar a integração perfeita de influenciadores e elevar seus esforços de marketing de influenciadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Diretrizes Envolventes para Mídias Sociais

Ajude os influenciadores a criar conteúdo autêntico, fornecendo diretrizes de vídeo claras e envolventes, adaptadas para várias plataformas sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de diretrizes envolventes para influenciadores?

A HeyGen capacita os usuários a criar diretrizes de vídeo profissionais e envolventes para influenciadores usando Avatares de IA e um poderoso gerador de texto para vídeo. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo em vídeo, garantindo uma mensagem de marca clara e consistente para um marketing de influenciadores eficaz.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para a integração de influenciadores?

A HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e Atores de Voz de IA para produzir conteúdo de vídeo realista e consistente para a Integração de Influenciadores. Esta tecnologia permite que as marcas criem vídeos personalizados de forma eficiente, com narrações multilíngues, aprimorando a experiência de integração.

A HeyGen pode ajudar com branding e consistência em vídeos de briefing de campanhas de influenciadores?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que cada vídeo de Briefing de Campanha esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Essa capacidade ajuda a manter uma Narrativa de Marca consistente em todo o conteúdo de vídeo, crucial para um engajamento autêntico.

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo em vídeo para plataformas como o TikTok?

O Gerador de Texto para Vídeo Gratuito da HeyGen simplifica a criação de conteúdo em vídeo, permitindo a produção rápida de vídeos dinâmicos. Suas capacidades de redimensionamento de proporção e legendas são ideais para otimizar o conteúdo de vídeo para várias plataformas, incluindo o TikTok, maximizando o alcance e o engajamento.

