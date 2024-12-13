Os avatares de IA do HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de educação sobre produtos e explicativos, tornando informações complexas mais fáceis de digerir. Você pode criar facilmente vídeos de caso de uso de produtos ou tutoriais de produtos simplesmente escrevendo um roteiro e deixando o HeyGen gerar o vídeo, completo com narração e legendas para máxima clareza.