Crie Vídeos de Caso de Uso do Setor que Geram Resultados

Destaque o valor do seu produto e aumente as vendas com vídeos de caso de uso envolventes. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro torna a criação simples.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de demonstração de produto de 45 segundos voltado para novos usuários, ilustrando um caso de uso específico do produto para uma educação eficaz sobre o produto. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, apresentando imagens relevantes e B-roll integrados perfeitamente da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, juntamente com legendas fáceis de seguir para maior acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos projetado para profissionais do setor, destacando como sua solução resolve um desafio comum para impulsionar o engajamento do cliente. Empregue uma abordagem visual moderna em estilo infográfico, apoiada por um roteiro preciso transformado em vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, aproveitando vários Modelos e cenas profissionais para simplificar a criação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de depoimento persuasivo de 60 segundos projetado para converter clientes potenciais hesitantes, apresentando um depoimento autêntico para aumentar a confiança em seu produto ou serviço. O estilo visual e de áudio deve parecer genuíno e pessoal, utilizando um avatar de IA para entregar uma mensagem convincente, otimizada para várias plataformas sociais usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Caso de Uso do Setor

Crie estudos de caso em vídeo e demonstrações de produtos envolventes para mostrar sucesso, construir confiança e aumentar as vendas com narrativa visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce a história de sucesso do seu cliente ou demonstração de produto. Use o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para dar vida à sua narrativa de forma contínua, estabelecendo a base para um vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de avatares de IA e modelos profissionalmente projetados para representar seus especialistas do setor ou clientes. Isso aumenta a autenticidade de seus depoimentos e tutoriais de produtos.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Integre o logotipo, cores e outros ativos visuais da sua empresa usando os controles de Branding do HeyGen. Isso garante uma aparência consistente e profissional, fortalecendo a credibilidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com redimensionamento e exportações de proporção de aspecto para várias plataformas. Compartilhe seus vídeos de estudo de caso impactantes em seus canais de marketing para impulsionar o engajamento do cliente e aumentar as vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Marketing de Vídeo em Redes Sociais

Transforme facilmente conteúdo de caso de uso do setor em clipes envolventes para redes sociais para expandir o alcance e aumentar o engajamento do cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais como estudos de caso e demonstrações de produtos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos para vários casos de uso, permitindo que você crie vídeos de estudo de caso impactantes e vídeos de demonstração de produtos claros com facilidade. Utilizando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro, você pode produzir vídeos de nível profissional de forma eficiente, sem edição complexa. Isso o torna uma ferramenta de marketing ideal para criar conteúdo atraente rapidamente.

O HeyGen pode ajudar meu negócio a criar histórias de sucesso de clientes convincentes e depoimentos autênticos?

Com certeza. O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos de depoimentos persuasivos e histórias de sucesso de clientes poderosas que constroem a credibilidade da marca e aumentam a confiança. Nossa plataforma permite que você transforme roteiros em conteúdo de vídeo de marketing envolvente que ressoa com seu público-alvo e impulsiona o engajamento do cliente.

Quais vantagens o uso do HeyGen oferece para marketing de vídeo e aumento de vendas?

O HeyGen capacita as empresas a elevar suas estratégias de marketing de vídeo criando vídeos de alta qualidade e nível profissional de forma eficiente. Ao transformar seus roteiros em conteúdo de vídeo explicativo envolvente e vídeos de produtos, o HeyGen ajuda você a alcançar seu público-alvo de forma eficaz, o que pode levar a um aumento no engajamento do cliente e, em última análise, aumentar as vendas.

Como os avatares de IA do HeyGen podem melhorar a educação sobre produtos e vídeos explicativos?

Os avatares de IA do HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de educação sobre produtos e explicativos, tornando informações complexas mais fáceis de digerir. Você pode criar facilmente vídeos de caso de uso de produtos ou tutoriais de produtos simplesmente escrevendo um roteiro e deixando o HeyGen gerar o vídeo, completo com narração e legendas para máxima clareza.

