Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de eLearning, permitindo que você controle totalmente os elementos visuais. Você pode utilizar controles de marca, integrar o logotipo da sua empresa e selecionar cores específicas para garantir que cada conteúdo educacional, desde vídeos de integração até vídeos de treinamento de produtos, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.