Crie Vídeos Educacionais para a Indústria Mais Rápido
Aumente a retenção de conhecimento e economize tempo transformando seus roteiros em vídeos de treinamento dinâmicos usando tecnologia avançada de texto para vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de microaprendizagem de 45 segundos direcionado a funcionários existentes sobre uma atualização de software iminente. O vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e texto na tela, apoiado por legendas precisas, para transmitir informações críticas de como fazer de forma eficiente, mesmo em ambientes sem som.
Imagine produzir um vídeo de treinamento de produto de 90 segundos que explique minuciosamente os recursos avançados de uma nova máquina industrial para equipes de vendas técnicas e usuários avançados. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar facilmente um roteiro detalhado em um guia visual polido, apresentando um estilo visual limpo e instrutivo e uma narração informativa.
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 75 segundos para todos os funcionários departamentais, ilustrando as melhores práticas para segurança de dados. Este vídeo educacional corporativo deve utilizar modelos e cenas graficamente ricos e modernos para apresentar informações complexas de forma envolvente, garantindo um tom de áudio tranquilizador, mas autoritário.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos Educacionais Extensos.
O HeyGen permite que você produza rapidamente cursos de eLearning de alta qualidade, expandindo seu alcance para um público global e maximizando o acesso dos alunos.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize vídeos impulsionados por IA para tornar seus materiais de treinamento mais interativos e memoráveis, aumentando significativamente a retenção de conhecimento e a participação dos alunos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?
O HeyGen revoluciona a criação de vídeos educacionais transformando seu roteiro de vídeo em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas. Isso simplifica significativamente o fluxo de trabalho de produção de vídeo, tornando mais fácil criar vídeos instrucionais de alta qualidade de forma eficiente.
Quais ferramentas o HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento profissionais?
O HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas para vídeos de treinamento profissionais, incluindo um editor de vídeo poderoso, modelos personalizáveis e a capacidade de incorporar gravações de tela. Você pode adicionar legendas automaticamente e aplicar controles de marca para garantir que seus vídeos de treinamento atendam a altos padrões e alcancem economia de custos.
Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de eLearning com o HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de eLearning, permitindo que você controle totalmente os elementos visuais. Você pode utilizar controles de marca, integrar o logotipo da sua empresa e selecionar cores específicas para garantir que cada conteúdo educacional, desde vídeos de integração até vídeos de treinamento de produtos, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
Como o HeyGen pode aumentar o engajamento em conteúdo educacional corporativo?
O HeyGen aumenta o engajamento em conteúdo educacional corporativo por meio de avatares de IA dinâmicos, elementos interativos e geração de narrações profissionais. Esses recursos ajudam a criar uma experiência de aprendizado ativa, garantindo que seus vídeos educacionais capturem e mantenham a atenção dos espectadores de forma eficaz em acessibilidade multi-dispositivo.