Crie Vídeos de Design Inclusivo Facilmente
Adapte suas experiências para todos os usuários. Crie rapidamente vídeos de design inclusivo com geração de narração de alta qualidade para acessibilidade.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Apresente em um vídeo profissional de 45 segundos para profissionais de marketing de marca e designers UX/UI como o design inclusivo pode superar desafios como a exclusão cognitiva, talvez através de exemplos de embalagens acessíveis. Empregue um estilo visual elegante e moderno com exemplos do mundo real, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar estudos de caso e integrando suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante.
Inspire seu público com um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para startups, equipes de inovação e empreendedores, ilustrando como aplicar o design thinking permite criar produtos que se adaptam e oferecem novas e melhores experiências para todos. O vídeo deve ter uma estética visual inspiradora e acelerada com transições modernas, aprimorada pelos versáteis modelos e cenas do HeyGen e legendas automáticas.
Crie um vídeo de apresentação envolvente de 30 segundos para desenvolvedores de jogos e inovadores em tecnologia, imaginando como reinventar o jogo social através do design inclusivo para fomentar sistemas que empatizam com usuários diversos. O estilo visual deve ser futurista e altamente dinâmico com representação diversificada de personagens, perfeitamente formatado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen e apresentando avatares de IA expressivos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos de Design Inclusivo.
Crie de forma eficiente cursos em vídeo abrangentes para educar sobre princípios de design inclusivo e alcançar um público global.
Aprimore o Treinamento em Design Inclusivo.
Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar o engajamento e a retenção em workshops sobre metodologia e ferramentas de design inclusivo.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de design inclusivo envolventes?
O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de design inclusivo transformando texto em conteúdo dinâmico com avatares de IA, perfeito para mostrar princípios de design inclusivo ou exemplos de embalagens acessíveis. Isso capacita você a criar novas e melhores experiências que ressoam com um público diversificado.
O HeyGen pode ajudar a adaptar o conteúdo para ser mais inclusivo para públicos diversos?
Sim, os avatares de IA do HeyGen e os controles de marca flexíveis permitem que você adapte suas experiências para melhor representar a diversidade humana em suas experiências de produto. Você pode projetar vídeos que abordem efetivamente a exclusão cognitiva e criem produtos que se adaptem às variadas necessidades dos usuários.
Como o HeyGen apoia o pensamento criativo para projetos de design inclusivo?
O HeyGen oferece uma variedade de modelos e uma rica biblioteca de mídia para estimular o pensamento criativo em seus projetos de Design Inclusivo, desde exercícios de design thinking até o desenvolvimento de cartões de padrões de design. Essas ferramentas e atividades ajudam você a prototipar e construir produtos que são inerentemente inclusivos desde a concepção.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos sejam acessíveis?
O HeyGen prioriza a acessibilidade fornecendo legendas automáticas e uma ampla gama de avatares de IA, ajudando você a criar sistemas que empatizam com uma gama mais ampla de usuários. Isso garante que seu conteúdo no YouTube ou estudos de caso internos promovam efetivamente a diversidade humana para alcance e compreensão máximos.