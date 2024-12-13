Crie Rápido Vídeos de Treinamento sobre Inclusão

Capacite sua equipe com vídeos de treinamento sobre inclusão envolventes. Use avatares em IA da HeyGen e visuais inclusivos para alcance global.

380/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um segmento de microaprendizagem envolvente de 60 segundos direcionado a gerentes de nível médio, ilustrando vieses inconscientes comuns no local de trabalho para treinamento de inclusão. Empregue um estilo visual profissional com animações baseadas em cenários, trazidas à vida por avatares realistas em IA alimentados pela HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para audiências globais, enfatizando a importância da consciência cultural em equipes diversas. Este segmento deve apresentar texto dinâmico para vídeo a partir de roteiro, exibindo gráficos de mapas mundiais e imagens diversas para engajar os espectadores com insights culturais vitais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia prático de 50 segundos para equipes de marketing e comunicação sobre como criar vídeos corporativos inclusivos, focando nas melhores práticas para acessibilidade de linguagem. O vídeo deve adotar um design limpo e moderno e demonstrar claramente como o recurso de legendas/captions da HeyGen amplia o alcance e a compreensão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento sobre Inclusão

Desenvolva vídeos de treinamento sobre diversidade e inclusão impactantes de forma rápida e fácil, promovendo uma cultura de trabalho mais inclusiva com conteúdo envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece delineando suas mensagens-chave para conscientização cultural e inclusão. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para converter facilmente seu conteúdo escrito em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares Diversos
Enriqueça seu treinamento com conteúdo visualmente representativo. Escolha de uma biblioteca de avatares em IA que refletem diversos contextos para transmitir sua mensagem de forma autêntica.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Adicione áudio claro e envolvente ao seu vídeo. Use o recurso de geração de narração da HeyGen para selecionar entre várias vozes, garantindo que sua mensagem seja ouvida e compreendida por todos.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento inclusivo com controles de Branding (logo, cores) para um toque profissional. Em seguida, exporte facilmente seu vídeo para distribuição em suas soluções LMS/LXP.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de Inclusão

.

Simplifique tópicos de inclusão complexos ou sensíveis em módulos de vídeo claros e compreensíveis para melhorar a compreensão e o impacto dos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento sobre inclusão de forma eficiente?

Sim, a HeyGen utiliza avatares em IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para agilizar a criação de vídeos de treinamento sobre diversidade e inclusão, ajudando você a desenvolver treinamentos DEI impactantes com facilidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para vídeos de treinamento personalizados?

A HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento personalizados com avatares em IA personalizáveis e geração de narração multilíngue, garantindo que seu conteúdo ressoe com audiências globais e promova a conscientização cultural.

A HeyGen fornece ferramentas para incorporar visuais inclusivos no conteúdo de treinamento?

Absolutamente. A HeyGen oferece acesso a uma biblioteca de mídia diversificada e modelos personalizáveis, permitindo que você integre facilmente visuais inclusivos em seus vídeos de treinamento para uma mensagem mais impactante.

Como a HeyGen garante a acessibilidade de linguagem para vídeos de treinamento sobre inclusão?

A HeyGen fornece geração robusta de narração em múltiplos idiomas e legendas/captions automáticas para garantir a acessibilidade de linguagem, tornando seus vídeos de treinamento sobre inclusão compreensíveis para um público global mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo