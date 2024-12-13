Crie Rápido Vídeos de Treinamento sobre Inclusão
Capacite sua equipe com vídeos de treinamento sobre inclusão envolventes. Use avatares em IA da HeyGen e visuais inclusivos para alcance global.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenhe um segmento de microaprendizagem envolvente de 60 segundos direcionado a gerentes de nível médio, ilustrando vieses inconscientes comuns no local de trabalho para treinamento de inclusão. Empregue um estilo visual profissional com animações baseadas em cenários, trazidas à vida por avatares realistas em IA alimentados pela HeyGen.
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para audiências globais, enfatizando a importância da consciência cultural em equipes diversas. Este segmento deve apresentar texto dinâmico para vídeo a partir de roteiro, exibindo gráficos de mapas mundiais e imagens diversas para engajar os espectadores com insights culturais vitais.
Crie um guia prático de 50 segundos para equipes de marketing e comunicação sobre como criar vídeos corporativos inclusivos, focando nas melhores práticas para acessibilidade de linguagem. O vídeo deve adotar um design limpo e moderno e demonstrar claramente como o recurso de legendas/captions da HeyGen amplia o alcance e a compreensão.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance e Volume do Treinamento DEI.
Crie inúmeros vídeos e cursos de treinamento sobre inclusão de forma eficiente, tornando-os acessíveis a uma força de trabalho global mais ampla.
Aumente o Engajamento no Treinamento sobre Inclusão.
Utilize vídeo em IA para melhorar significativamente o engajamento e as taxas de retenção dos alunos para conteúdos críticos de treinamento sobre diversidade e inclusão.
Perguntas Frequentes
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento sobre inclusão de forma eficiente?
Sim, a HeyGen utiliza avatares em IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para agilizar a criação de vídeos de treinamento sobre diversidade e inclusão, ajudando você a desenvolver treinamentos DEI impactantes com facilidade.
Quais recursos a HeyGen oferece para vídeos de treinamento personalizados?
A HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento personalizados com avatares em IA personalizáveis e geração de narração multilíngue, garantindo que seu conteúdo ressoe com audiências globais e promova a conscientização cultural.
A HeyGen fornece ferramentas para incorporar visuais inclusivos no conteúdo de treinamento?
Absolutamente. A HeyGen oferece acesso a uma biblioteca de mídia diversificada e modelos personalizáveis, permitindo que você integre facilmente visuais inclusivos em seus vídeos de treinamento para uma mensagem mais impactante.
Como a HeyGen garante a acessibilidade de linguagem para vídeos de treinamento sobre inclusão?
A HeyGen fornece geração robusta de narração em múltiplos idiomas e legendas/captions automáticas para garantir a acessibilidade de linguagem, tornando seus vídeos de treinamento sobre inclusão compreensíveis para um público global mais amplo.