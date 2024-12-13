Crie Vídeos de Conscientização de Inclusão que Ressoam Globalmente

Elabore vídeos de conscientização de inclusão atraentes que conectem com públicos diversos, simplificando a produção com avatares de IA.

410/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo atraente de 60 segundos destinado a parceiros de negócios internacionais, enfatizando a conscientização cultural nas interações comerciais. Este vídeo deve adotar um estilo visual sofisticado e minimalista, utilizando capacidades claras de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e legendas localizadas para comunicar efetivamente mensagens sutis em diferentes idiomas e contextos culturais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional impactante de 30 segundos para novos contratados sobre a importância da representação imparcial, utilizando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para obter elementos visuais diversos e autênticos. O vídeo deve manter uma estética limpa e profissional, aproveitando modelos e cenas pré-desenhadas para consistência e um tom direto e encorajador adequado para fins de treinamento de RH.
Prompt de Exemplo 3
Elabore um anúncio de serviço público envolvente de 60 segundos focando em histórias universais de inclusão para seguidores de redes sociais. Empregue visuais evocativos e emocionalmente ressonantes, combinados com uma narrativa falada poderosa gerada pela criação de narração da HeyGen, e otimize seu alcance usando redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, tornando o conteúdo verdadeiramente envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conscientização de Inclusão

Elabore vídeos impactantes, acessíveis e culturalmente ressonantes que promovam a compreensão e a diversidade dentro da sua organização ou para públicos globais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Storyboard
Comece desenvolvendo um "roteiro e storyboard" cuidadoso que transmita sua mensagem de inclusão de forma eficaz. Utilize "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar seu conteúdo escrito em narrativas visuais de forma fluida, garantindo uma base clara e atraente para seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Recursos de Acessibilidade
Amplie o alcance do seu vídeo integrando elementos de "acessibilidade e conformidade". Incorpore "legendas" para garantir que sua mensagem seja clara para espectadores surdos ou com deficiência auditiva e aqueles em ambientes barulhentos, tornando seu conteúdo universalmente compreensível.
3
Step 3
Selecione Elementos Visuais e de Áudio Diversos
Projete seu vídeo com "conscientização cultural" no centro. Aproveite a "geração de narração" para oferecer opções linguísticas diversas, garantindo que sua mensagem ressoe com um público amplo e global e reflita perspectivas variadas.
4
Step 4
Exporte para Públicos Globais
Prepare seus "vídeos para públicos globais" impactantes otimizando seu formato. Utilize "redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que seu vídeo finalizado esteja perfeitamente adaptado para várias plataformas e dispositivos, alcançando todos os espectadores pretendidos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique a Conscientização com Vídeos Sociais

.

Produza rapidamente vídeos de mídia social envolventes e acessíveis para disseminar efetivamente mensagens de conscientização de inclusão em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conscientização de inclusão de forma eficaz?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de conscientização de inclusão com conteúdo envolvente e representação imparcial. Utilize avatares de IA diversos e personalize elementos visuais para comunicar sua mensagem de forma eficaz.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para desenvolver conteúdo de vídeo impactante?

A HeyGen fornece ferramentas criativas robustas, permitindo que você construa conteúdo envolvente a partir do seu roteiro e storyboard. Aproveite modelos profissionais, adicione elementos visuais e de áudio personalizados e gere narrações naturais para a criação de vídeos impactantes.

Como a HeyGen garante que vídeos para públicos globais ressoem culturalmente?

A HeyGen apoia o design de vídeos com ressonância global oferecendo recursos para localização e conscientização cultural. Você pode gerar narrações profissionais em vários idiomas e adicionar legendas precisas para garantir que sua mensagem seja universalmente compreendida.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos instrucionais envolventes?

Absolutamente, a HeyGen simplifica a criação de vídeos instrucionais envolventes com sua interface amigável e modelos pré-desenhados. Transforme facilmente seu roteiro em um vídeo polido, garantindo que seu conteúdo seja informativo e cativante para seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo