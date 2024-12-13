Os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro melhoram dramaticamente a eficiência transformando conteúdo escrito em vídeos dinâmicos de Treinamento de Resposta a Incidentes sem a necessidade de filmagem tradicional. Isso acelera o ciclo de produção, permitindo que os respondedores de incidentes acessem treinamentos atualizados mais rapidamente.