O HeyGen fornece ferramentas poderosas para criar Guias de Usuário detalhados e vídeos instrutivos, perfeitos para o treinamento de sistemas de relatórios de incidentes. Você pode facilmente transformar instruções complexas em explicações claras e animadas com avatares de IA e adicionar legendas para maior acessibilidade, melhorando a ajuda ao usuário e o fluxo de trabalho do relatório.