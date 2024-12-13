A HeyGen oferece "redimensionamento de proporção e exportações" flexíveis para seus "vídeos de relatórios de incidentes" concluídos, facilitando o "envio de uma cópia". Você pode "baixar e revisar" o vídeo para compartilhamento via "anexo de e-mail", upload para um "serviço de nuvem" ou preparação para "assessoria jurídica" ou o "departamento de polícia".