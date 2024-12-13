Crie Vídeos de Treinamento de Implementação que Envolvem

Produza rapidamente vídeos de treinamento econômicos usando geração de narração poderosa. Economize tempo e recursos em aprendizado impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Seus profissionais de RH estão tendo dificuldades para criar vídeos de integração eficientes para novos funcionários? Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos, com visuais limpos e narração direta, visando simplificar o processo inicial de treinamento de funcionários. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para converter rapidamente seu roteiro detalhado de integração em um módulo de treinamento polido e pronto para compartilhar, garantindo uma mensagem consistente e produção rápida.
Prompt de Exemplo 2
Para proprietários de pequenas empresas que buscam soluções de treinamento econômicas, produza um vídeo inspirador de 30 segundos que destaque os benefícios do aprendizado estruturado. Este vídeo dinâmico, com uma narração energética, pode orientá-los sobre como escrever um roteiro eficaz para suas necessidades de treinamento interno. Use a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração dinâmica e envolvente sem a necessidade de gravação em estúdio, tornando o conteúdo profissional acessível.
Prompt de Exemplo 3
Administradores de TI encarregados de integrar novas plataformas em um sistema de gerenciamento de aprendizado frequentemente precisam de conteúdo instrucional conciso. Gere um vídeo informativo de 90 segundos com um estilo visual estruturado e passo a passo e uma narração autoritária para guiá-los através dos principais vídeos de treinamento técnico. Aumente a clareza e a acessibilidade incorporando legendas da HeyGen, garantindo que todos os detalhes do processo de implementação sejam compreendidos pelo público.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Implementação

Desenvolva vídeos de treinamento de implementação claros, envolventes e precisos em relação ao produto de forma eficiente para garantir uma adoção bem-sucedida.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo seu conteúdo. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar rapidamente suas instruções escritas em um esboço de vídeo dinâmico, garantindo que todas as informações-chave para a implementação sejam cobertas.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua marca ou um apresentador apropriado para seu treinamento. Personalize sua aparência e voz para alinhar com o estilo da sua organização, tornando seus vídeos de treinamento de funcionários profissionais e consistentes.
3
Step 3
Aplique Branding e Elementos
Aplique os controles de branding da sua empresa para personalizar o vídeo com seu logotipo, cores e fontes. Incorpore mídia adicional da biblioteca para aumentar a clareza e reforçar sua identidade de marca ao longo do seu treinamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de treinamento e use o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para gerá-lo em vários formatos adequados para sua plataforma desejada. Integre seu vídeo concluído em um sistema de gerenciamento de aprendizado para distribuição e impacto eficazes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Tópicos Complexos de Implementação

Transforme processos técnicos e de implementação complexos em lições em vídeo claras e fáceis de entender usando IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de funcionários envolventes?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de funcionários envolventes ao utilizar avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Você pode facilmente gerar conteúdo de alta qualidade, garantindo que seu treinamento seja tanto envolvente quanto profissional.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de IA ideal para produzir vídeos de treinamento técnico de forma eficiente?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeo de IA, permitindo que você crie vídeos de treinamento técnico rapidamente usando avatares de IA e capacidades robustas de texto para fala. Sua plataforma intuitiva e modelos simplificam todo o processo de criação de vídeo, economizando tempo significativo.

Como posso desenvolver vídeos de integração de alta qualidade e vídeos de treinamento técnico usando os recursos da HeyGen?

Para desenvolver vídeos de integração de alta qualidade e vídeos de treinamento técnico com a HeyGen, utilize seu conjunto abrangente de recursos, como avatares de IA personalizáveis, diversos modelos e uma biblioteca de mídia integrada. Você também pode adicionar legendas e elementos de marca para um visual polido e profissional.

Por que escolher a HeyGen para criar vários vídeos de treinamento, incluindo implementação e integração?

A HeyGen oferece uma plataforma poderosa para criar vídeos de treinamento de implementação e vídeos de integração sem a necessidade de equipamentos extensivos ou software tradicional de edição de vídeo. Isso a torna uma escolha altamente eficiente e econômica para todas as suas necessidades de vídeo de treinamento.

