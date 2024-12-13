Crie Vídeos de Gestão de Identidade que Envolvem e Informam

Produza vídeos de gestão de identidade seguros, em conformidade e eficientes mais rapidamente com os poderosos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos direcionado a gerentes de TI e profissionais de segurança, destacando os benefícios de implementar uma solução baseada em nuvem para gestão de acesso. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, ilustrando fluxos de processos e interfaces digitais, acompanhado por uma narração profissional e autoritária e música de fundo animada. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar recursos-chave e enriquecer a narrativa com visuais diversos do suporte de biblioteca de mídia/estoque, demonstrando como a solução torna as operações mais eficientes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 45 segundos 'como fazer', orientando usuários finais ou proprietários de pequenas empresas através de um processo passo a passo para configurar uma nova credencial de identidade. A abordagem visual deve ser clara e brilhante, usando gravações de tela e gráficos intuitivos, apoiada por uma narração entusiástica e fácil de entender. Esta peça instrucional utilizará os Modelos e cenas do HeyGen para produção rápida e se beneficiará da geração precisa de Narração para articular claramente cada etapa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo sofisticado de 75 segundos para executivos de alto escalão e oficiais de conformidade, enfatizando como vídeos robustos de gestão de identidade contribuem para manter a conformidade organizacional e melhorar a segurança. O estilo visual deve incorporar animações no estilo infográfico e imagens profissionais, transmitindo um tom sério, mas tranquilizador, através de uma narração especializada. Este vídeo usará o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para se ajustar a várias plataformas e incluirá legendas para garantir que informações críticas sejam claramente comunicadas, reforçando a proposta de valor de criar sistemas seguros e em conformidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Gestão de Identidade

Simplifique conceitos complexos de gestão de identidade e acesso em conteúdo de vídeo envolvente de forma rápida e eficiente, facilitando a compreensão dos funcionários.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Comece delineando seu conteúdo de gestão de identidade. Em seguida, selecione um avatar de IA envolvente da diversa biblioteca do HeyGen para representar sua mensagem.
2
Step 2
Gere Narrações a partir do Seu Roteiro
Insira seu roteiro e utilize o recurso de geração de narração do HeyGen para produzir áudio com som natural que esclareça os princípios de gestão de acesso.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Integre a identidade visual da sua empresa usando controles de marca para aplicar logotipos e cores, garantindo que seu vídeo esteja alinhado com sua identidade digital.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento em Múltiplas Plataformas
Prepare seu vídeo final para várias plataformas aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações, permitindo uma distribuição eficiente para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento de Segurança dos Funcionários

Aumente o engajamento e a retenção em sessões de treinamento crítico de gestão de identidade usando vídeos com tecnologia de IA, melhorando a conscientização sobre segurança em sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de gestão de identidade?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de gestão de identidade transformando roteiros em conteúdo de vídeo profissional com avatares de IA e narrações, reduzindo significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a produção de vídeos.

Quais recursos do HeyGen ajudam a criar vídeos 'como fazer' envolventes para gestão de acesso?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis, controles de marca e uma rica biblioteca de mídia para ajudar a criar vídeos 'como fazer' envolventes para gestão de acesso. Você também pode adicionar legendas para maior clareza e acessibilidade para seus funcionários.

O HeyGen pode ajudar minha organização a criar soluções de vídeo de gestão de identidade em conformidade?

Sim, o HeyGen permite que as organizações criem conteúdo de vídeo profissional e claro para suas soluções de gestão de identidade, garantindo mensagens consistentes e branding visual para apoiar processos seguros e em conformidade para os funcionários.

Como o HeyGen apoia a criação de uma variedade de conteúdos de vídeo de gestão de identidade e acesso?

O HeyGen apoia diversos conteúdos de vídeo de gestão de identidade e acesso, permitindo que você produza facilmente vídeos para vários tópicos, desde protocolos de identidade física até sistemas de identidade digital, com proporções flexíveis para diferentes plataformas.

