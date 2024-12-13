Domine a Ideação: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Aumente a capacidade da sua equipe de gerar ideias com vídeos de treinamento dinâmicos, produzidos facilmente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

405/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 90 segundos voltado para equipes de UX distribuídas e gerentes de projeto, oferecendo estratégias práticas para Solucionar Problemas de Ideação em Grupo em um ambiente de Ideação Remota. O estilo visual deve ser colaborativo e energético, com destaques de texto na tela, tudo gerado de forma fácil usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, acompanhado por um tom de áudio animado e encorajador.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos para pesquisadores e designers de UX juniores, demonstrando a aplicação eficaz de Diagramas de Afinidade e Mapeamento de Jornada como ferramentas cruciais na fase de ideação. Empregue um estilo visual brilhante e ilustrativo com demonstrações passo a passo, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais de fundo envolventes, e uma narração amigável e didática para guiar o público.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo sofisticado de 60 segundos direcionado a profissionais de UX seniores e líderes de equipe, destacando a importância de integrar Estratégia de UX com Narrativa envolvente para Apresentar Trabalhos de UX de forma eficaz. O estilo visual deve ser minimalista, mas impactante, com animações sutis, aprimorado pelo recurso de legendas da HeyGen para acessibilidade, e entregue com uma voz confiante e persuasiva.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Ideação

Eleve a capacidade de geração de ideias da sua equipe com vídeos de treinamento de ideação envolventes e de alta qualidade, projetados para uma metodologia de ideação sólida.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece delineando o conteúdo do seu treinamento de ideação. Cole seu roteiro finalizado diretamente na HeyGen para aproveitar a funcionalidade de texto para vídeo para uma produção sem complicações.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo de treinamento. Combine o avatar escolhido com uma voz adequada para uma entrega clara e envolvente em seus vídeos.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Enriqueça seu conteúdo de treinamento de ideação integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia. Utilize controles de branding para garantir que seu vídeo esteja alinhado com o processo de design da sua organização.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, gere e exporte-o. Use redimensionamento de proporção e exportações para adaptar o vídeo para várias plataformas, garantindo que seus esforços de ideação remota sejam bem suportados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos do Processo de Design

.

Esclareça princípios intrincados do Processo de Design e técnicas avançadas de ideação por meio de explicações em vídeo fáceis de entender, impulsionadas por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode apoiar a fase inicial de ideação para projetos de design?

A HeyGen capacita os usuários a transformar rapidamente ideias em conteúdo visual envolvente, convertendo roteiros de texto em vídeos atraentes com avatares de IA e narrações. Isso simplifica significativamente o processo criativo de brainstorming para diversos desafios de design.

A HeyGen facilita a explicação de metodologias complexas do Processo de Design?

Sim, a HeyGen é uma excelente ferramenta para articular visualmente processos de design técnicos. Os usuários podem criar vídeos instrutivos claros, completos com narrações profissionais e legendas, para explicar conceitos como Diagramas de Afinidade, Mapeamento de Jornada ou Lean UX, aprimorando a compreensão durante sessões de Treinamento em Conferências de UX ou workshops de ideação remota.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar a ideação remota e a comunicação da equipe?

A HeyGen simplifica a ideação remota, permitindo que as equipes produzam e compartilhem rapidamente vídeos explicativos usando modelos personalizáveis. Isso ajuda a comunicar efetivamente a estratégia de UX, descobertas de pesquisa de usuários ou desafios de design, promovendo uma compreensão mais clara entre membros de equipes distribuídas.

A HeyGen pode ajudar na criação de apresentações envolventes para trabalhos de UX ou pesquisa de usuários?

Absolutamente, a HeyGen capacita designers a criar apresentações de vídeo envolventes de seus trabalhos de UX. Usando texto para vídeo e avatares de IA realistas, a Narrativa para Apresentar Trabalhos de UX torna-se mais dinâmica e impactante, exibindo efetivamente Mood Boards em UX, insights de pesquisa de usuários e decisões gerais de design.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo