Crie Vídeos de Treinamento de Trabalho Híbrido para Funcionários Engajados

Produza rapidamente vídeos de treinamento eficazes para equipes remotas usando o recurso eficiente de Texto-para-Vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento eficaz de 45 segundos direcionado a membros da equipe existentes para otimizar suas habilidades de colaboração virtual. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, incorporando recursos visuais claros, enquanto o áudio apresenta um tom animado e conversacional, aproveitando efetivamente a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar um guia conciso sobre as melhores práticas para funcionários remotos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento tranquilizador de 30 segundos para todos os funcionários, focando em manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em ambientes híbridos. O vídeo requer um estilo visual relaxado e empático, complementado por música de fundo suave e uma narração tranquilizadora gerada usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen, criando conteúdo envolvente com dicas práticas para estabelecer limites e gerenciar o bem-estar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo crítico de 90 segundos sobre a criação de vídeos de treinamento de trabalho híbrido especificamente para protocolos de segurança, destinado a todos os funcionários, especialmente aqueles que lidam com dados sensíveis da empresa remotamente. Este vídeo profissional e sério deve utilizar gráficos claros, entregar uma voz formal e autoritária, e incorporar legendas para garantir que as ferramentas de produção de alta qualidade transmitam informações cruciais sobre as melhores práticas de segurança de dados e conformidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Trabalho Híbrido

Produza vídeos de treinamento envolventes e eficazes para sua força de trabalho híbrida usando ferramentas com tecnologia de IA, garantindo uma experiência de aprendizado consistente e de alta qualidade para todos os funcionários.

1
Step 1
Crie Sua Base de Conteúdo
Comece delineando seus principais pontos de treinamento e elaborando um roteiro atraente. Utilize o recurso "texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar rapidamente seu texto em um vídeo inicial, garantindo uma base sólida para a narrativa do seu treinamento de trabalho híbrido.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha um "avatar de IA" envolvente que ressoe com a persona da sua empresa. Este apresentador com tecnologia de IA entregará seu conteúdo de treinamento de forma consistente, tornando seus vídeos de treinamento de funcionários profissionais e atraentes para uma força de trabalho distribuída.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Adicione clareza visual e acessibilidade ao seu vídeo gerando "legendas" automáticas. Isso garante que seu conteúdo de treinamento de trabalho híbrido seja facilmente compreendido por todos os funcionários remotos, independentemente do ambiente de visualização ou das capacidades de áudio.
4
Step 4
Exporte para Ampla Distribuição
Finalize seu vídeo revisando seu fluxo e precisão. Em seguida, "exporte" seu vídeo de treinamento de alta qualidade usando o recurso de "redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para atender aos requisitos de várias plataformas de e-learning, alcançando toda a sua força de trabalho híbrida de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Módulos de Treinamento Rápidos e Envolventes

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e módulos para treinamento de trabalho híbrido, perfeitos para microaprendizagem e atualizações rápidas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de trabalho híbrido eficazes?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, para simplificar a produção de conteúdo envolvente. Isso garante que seus vídeos de treinamento de trabalho híbrido sejam impactantes e facilmente escaláveis para todos os funcionários remotos.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento de funcionários envolventes?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia, para aprimorar a narrativa. Você pode utilizar avatares de IA e diversas narrações para produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente que realmente ressoe com seu público.

Como a HeyGen garante acessibilidade e branding profissional para vídeos de treinamento?

A HeyGen suporta acessibilidade total gerando automaticamente legendas para todos os seus vídeos de treinamento. Além disso, os controles de branding profissional permitem integrar o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo uma produção consistente e de alta qualidade para sua plataforma de e-learning.

A HeyGen pode produzir vídeos de treinamento de funcionários em formato curto de forma eficiente?

Sim, a HeyGen é projetada para produzir vídeos de treinamento de funcionários em formato curto de forma eficiente através de suas capacidades de texto-para-vídeo com IA. Você pode rapidamente gerar conteúdo envolvente usando avatares de IA e geração instantânea de narração, tornando a produção de vídeo mais rápida e acessível para implantação rápida.

