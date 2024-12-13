Sim, a HeyGen é projetada para produzir vídeos de treinamento de funcionários em formato curto de forma eficiente através de suas capacidades de texto-para-vídeo com IA. Você pode rapidamente gerar conteúdo envolvente usando avatares de IA e geração instantânea de narração, tornando a produção de vídeo mais rápida e acessível para implantação rápida.